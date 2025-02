Uoči glasanja za novog ministra, oporba upozorava: "Možemo samo reći laku noć"

Nakon odgode i pauze - u utorak će se glasovati o novom ministru poljoprivrede šumarstva i ribarstva Davidu Vlajčiću.

"Naravno da ćemo imati novog ministra, kakvo je to pitanje", rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Iz HDZ-a ne očekuju probleme - imaju potrebnih 76 ruku.



"Vjerujem da ćemo sutra dobiti novog ministra poljoprivrede, vladajuća vecina je stabilna i da ćemo nastaviti kao dosad usmjeriti se rješavanju strateških odluka", rekao je ministar branitelja Tomo Medved.



Jesu li nestale i trzavice između partnera u molitvenom ozračju DP-ov ministar poručuje.



"Ako će biti razuma, a razuma ima mislim da je to to. Treba raditi i naš narod ne zanimaju podjele na one ili one jednostavno toliko toga je potrebno činiti za dobro ljudi", rekao je Šipić.

Oporba misli drugačije. Optužuje ih za trgovinu pozicijama, oštre kritie stižu iz redova SDP-a.



"Na snazi je velika pomirdba zbog podjele plijena. Trgovačka vlada sastavljena od političke korupcije bez realne podrške ljudi u Hrvatskoj sami sebe prozivaju za kriminal. Onda znate gdje je Hrvatska i možemo samo reći laku noć", rekla je saborska zastupnica Mirela Ahmetović.



Je li stranačkom kolegi, ministar Šipić dao i koji savjet?



"Nisam, znam samo da je dobar čovjek i vjerujem da će raditi svoj posao savjesno, odgovorno karakterno i pošteno jer taj resor je to zaslužio", rekao je Šipić.



Čeka ga tako puno posla. Velika su očekivanja.



"Očekujemo od novog ministra ako on to bude, sutra da odgovori je li lagao Josip Dabro da je mafija u Hrvatskim šumama", rekao je saborski zastupnik SDP-a Mate Vukušić.



Na meti vladajućih su tvrde javna poduzeća i ne samo Hrvatske šume. Marković traži odgovornost resornog ministra i za Jadroliniju.



"Premijer nije zaokupiran time kako da digne standard građana već kako da skrpa vladajuću većinu za što mu služe javni resursi", rekla je saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković.



Zajedno su pred kamere stali Most i bivši članovi DP-a te dali naslutiti novu suradnju. A Vlajčić njihovu potporu nema.



"Ljudi koji su željeli kontrolirati DP imaju stranku u svojim rukama i donose odluke kakve donose zato bi trebali snositi odgovornost prema svojim biračma. Što se tiče glasovanja naravno da ću ja biti protiv", kaže saborski zastupnik stranke Domino Damir Biloglav.

"Mi smo oporba i kao oporba cemo se ponašati", rekao je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.



Možemo smatra kako DP pak nema kapaciteta.



"I to što su u vlasti na način koji jesu pokazuje da bi Plenković napravio sve za vlast. Jednima i drugima je u interesu da zadrže većinu jer da opet idu na izbore ne bi prošli kao zadnji put", rekao je saborski zastupnik Možemo Marin Živković.



A do novih izbora još su četiri godine.

