Položaj žena na tržištu rada i dalje je lošiji od položaja muškaraca, a na probleme s poslodavcima nailaze kada je riječ o majčinstvu, izložene su spolnom uznemiravanju, kao i nesigurnim radnim uvjetima, nedostaju mjere za usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza, rečeno je u srijedu na okruglom stolu "Ravnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada" koji je organizirao saborski Odbor za ravnopravnost spolova.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić kazala je kako je napravljen presjek položaja žena na tržištu rada tijekom posljednjih sedam godina te da su brojke ostale gotovo istovjetne. "Ako govorimo o nesigurnim radnim uvjetima, radu na određeno vrijeme, vidi se da taj rad ima svoj zamah. Preko 92 posto ugovora zasniva se na određeno vrijeme, a u tome prednjače žene s više od 54 posto", rekla je Ljubičić.

Kaže da je velik i jaz u plaćama, koji iznosi 11,3 posto. "Ako govorimo o javnom sektoru, ide i do 16 posto, a ako govorimo o područjima gdje je žena izrazito podzastupljena, kada govorimo o plaćama, to je i do 20 posto. Riječ je o području zdravstva, socijale i financija", pojašnjavala je Ljubičić.

Upozorila je i kako se spolno uznemiravanje povećava. "Javljaju nam se isključivo žene, a upravo nesigurni uvjeti rada dovode do povećanja spolnog uznemiravanja žena, uvjetuje im se nemoralnim ponudama za ostanak na radnom mjestu...", rekla je.

Zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter među ostalim je upozorila i na "neskriveno nezapošljavanje Romkinja zbog stereotipa".

Navela je i primjer Romkinje koja nije primljena na mjesto peračice suđa u azijskom restoranu jer je "imala pretamnu put".

Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekeč Knežević kazala je kako je tijekom prošle godine zaposleno ukupno 196.820 ljudi, od čega 3366 osoba s invaliditetom, među kojima 61,1 posto muškaraca.

Govoreći o ženama s invaliditetom na tržištu rada, posebno je upozorila na nepovoljnu poziciju žena koje koriste pravo na skraćeno radno vrijeme zbog djeteta s teškoćama u razvoju. "Kada majka koristi to pravo, ona je za poslodavca osoba koja je manje vrijedna", kazala je.

Pravna savjetnica u Hrvatskoj udruzi radničkih sindikata Katarina Perković upozorava pak kako su najranjivije skupine na tržištu rada trudnice i majke.

"Imamo fantastično riješen pravni okvir, no u situaciji kada imamo potpunu nesigurnost na tržištu rada i kada je pravilo rad na određeno vrijeme, nemoguće je zaštiti majke i trudnice od otkaza. Istekom ugovora na određeno vrijeme on se ne produljuje i one ostaju nezaštićene", upozorila je Perković (Hina)