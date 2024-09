Kamala Harris je tijekom govora u srednjoj školi u Detroitu promijenila ton glasa i naglasak u trenutku posebnog uzbuđenja, što je iznenadilo i nasmijalo brojne u publici.

Neki od njih njezin pratitelja su govor podijelili na društvenoj mreži X.

"Ovo je tako je*beno", pisalo je u jednom komentaru. "Kamala Harris ponovno je pokazala svoj lažni naglasak, ovaj put u Detroitu, Michigan!" primijetio je. "Ovo nitko neće kupiti".

"Odakle pobogu dolazi ovaj naglasak? Tko joj je rekao da je ovo dobra ideja?", zapitao se jedan korisnik.

Where the hell did this new Kamala accent come from?!



Who is telling her this is a good idea? 🥴 pic.twitter.com/fyjNGZBjFB — Nick Sortor (@nicksortor) September 2, 2024

Comrade Kamala has debuted yet another brand new accent in her campaign.🤦‍♀️



⚠️Which one was worse?⚠️



✅️Option 1.) Her fake ghetto "twunny twunny foah" in Atlanta, Georgia?



✅️Option 2.) Her Foghorn Leghorn impression "Ya bettah THANK a union membah" in Detriot, Michigan?… pic.twitter.com/Lq0c3BwO5n — 🇺🇲MAGADONIAN PokéMom🇺🇲 (@Pokemom2R) September 3, 2024

Kamala is in Detroit and has a new accent again pic.twitter.com/Zvm2r3Z26L — Libs of TikTok (@libsoftiktok) September 2, 2024

"Ona mijenja lažne naglaske kao što mijenja političke pozicije i političke osobe", napisao je Matt Whitlock, republikanski komunikacijski strateg. "Danas govori lažnim južnjačkim naglaskom, pretvarajući se da je umjerena". Komičar Terrence K. Williams napisao je kako je optužio je Harris "pretvarala da je crna južnjakinja, koristeći se lažnim naglaskom".

I u srpnju su društveni mediji bili puni Kamalinih govora u kojima je koristila južnjački otegnuto naglasak tijekom skupa u Atlanti, a još 2021. godine ismijavali su je kad je tijekom putovanja u Pariz oponašala francuski naglasak.

