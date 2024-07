Konačno stiže kraj toplinskog vala, detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Još u petak bez veće promjene. Od subote kreće povoljnije vrijeme i to najprije u unutrašnjosti, a zatim u manjoj mjeri i na Jadranu. U petak će se iznad našeg područja prostirati polje povišenog tlaka zraka. No, po visini će pritjecati malo vlage, što će uglavnom u unutrašnjosti stvarati lokalne nestabilnosti. Izraženiji prodori vlažnog i malo svježijeg zraka stići će u subotu i u prvom dijelu sljedećeg tjedna.

U petak će ujutro i prijepodne u većini krajeva prevladavati sunčano i vrlo toplo uz najnižu jutarnju temperaturu 18 do 23, a na moru od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti vjetar slab do umjeren, a na Jadranu umjerena, pod Velebitom i jaka bura.

U drugom dijelu dana u Središnjoj Hrvatskoj mjestimice umjeren, a ponegdje i jak razvoj oblaka s kojim može biti jačih pljuskova i grmljavine - i to prije svega na širem sisačkom i karlovačkom području. Poslijepodne - vruće - uz slab do umjeren. sjeveroistočnjak i temperaturu većinom 33 ili 34 stupnjeva. U istočnim predjelima pretežno sunčano i vruće.

Vjetar slab do umjeren, a temperatura ponegdje i do 35 stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano i vruće, a na moru mjestimice i vrlo vruće. Krajem dana i u noći na subotu mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina koji u ponegdje u gorskom području mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu poslijepodne prema otocima i otvorenom moru - sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 36, a u gorskom području 29 do 32 stupnja.

Pročitajte i ovo "Sigurna turistička destinacija" Božinović: "Nećemo pregovarati s hakerima koji su ukrali podatke s KBC-a Zagreb, to je stav i sigurnosnih službi"

U Dalmaciji sunčano i vrlo vruće, uz slab do umjeren vjetar s mora. Temperatura od 34 do 38 stupnjeva. Temperatura mora i dalje je visoka, od 26 do 29 stupnjeva. S njom je visok, na jugu ponegdje i vrlo visok, stupanj opasnosti od sunčevog UV zračenja. Dobra je vijest da toplinski val već u subotu posvuda slabi, a zatim slijedi njegov prestanak i to u unutrašnjosti u nedjelju, a na Jadranu u ponedjeljak

U unutrašnjosti u subotu i ponedjeljak promjenljivo i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti jače izraženi. U nedjelju djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U subotu na sjevernom dijelu Jadrana mjestimice može biti kiše i pljuskova. U nedjelju posvuda djelomice ili pretežno sunčano, a u ponedjeljak promjenljivo mjestimice uz pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren.

Po svemu sudeći, vrijeme će u prvoj polovici sljedećeg tjedna biti vrlo promjenjivo povremeno s oborinama, osobito u unutrašnjosti u ponedjeljak i srijedu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.