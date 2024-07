Božinović: "Nećemo pregovarati s hakerima koji su ukrali podatke s KBC-a Zagreb, to je stav i sigurnosnih službi"

U Šibeniku je predstavljen projekt "Sigurna turistička destinacija" koji se provodi već tri desetljeća za redom. Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić javio se iz Šibenika i razgovarao s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem o sigurnosti Hrvatske kao turističke destinacije.

"Hrvatska je jedna od najsigurnijih država na svijetu i samim time turističkih destinacija. Međutim, mi se ne zanosimo da je to rezultat koji smo postigli i to je to. Moramo svakodnevno raditi na tome", rekao je Božinović.

Svakodnevno u Hrvatskoj tijekom ljetne sezone više od 1200 policajaca koji sudjeluje u projektu. Njih više od 250 policajaca dolazi kao pripomoć iz unutrašnjosti Hrvatske dok je 97 stranih policajaca.

"Oni su svi dali svoj značajan doprinos i prevenciji, regulaciji prometa, ali i osjećaju sigurnosti stranih gostiju. Po tome je hrvatska policija stvorila jedan brend koji je prepoznat izvan granica", rekao je ministar.

Unutar PU istarske policajci, uz pomoć stranih kolega, gotovo na tjednoj bazi razbijaju lance pedofilije.

"Svake godine oni provode posebne edukacije sa zaštitarima i s djelatnicima koji rade u turističkom poslu. Uče ih kako prepoznavati sumnjiva ponašanja i upravo zbog toga su rezultati daleko najbolji u Hrvatskoj", rekao je Božinović.

Ministar se osvrnuo i na sve veći broj prometnih nesreća, posebice onih sa smrtnim slučajevima. Najveći broj smrtnih slučajeva upravo su motociklisti.

"Mi kao društvo moramo raditi više na edukaciji u školskoj dobi. Također, moramo imati na umu da nam je više od 90% voznog parka starije od 10 godina. Glavnina svih smrtnih slučajeva su motociklisti. Broj motocikala u Hrvatskoj naglo je porastao, postali su dostupniji", rekao je Božinović.

Poručio je da Vlada i državne institucije neće pregovarati s hakerima koji su ukrali podatke iz KBC-a Zagreb i koji su za tjedan dana produljili rok za isplatu novca koji traže.

"Vlada i državne institucije ne pregovaraju s kriminalcima i tu se ništa ne mijenja u našem stavu", odgovorio je Božinović i dodao da je to stav i sigurnosnih službi koje sudjeluju u tom poslu.

"Što se tiče onih koji se suprotstavljaju, tome to su prije svega Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) i policija koji iz godinu u godinu jačaju svoje kapacitete i kada govorimo o educiranom ljudstvu, ali i o tehnologiji koja se uvodi na mjesečnoj bazi", kazao je.

