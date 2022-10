Grad Zagreb objavio je kako će funkcionirati promet uči i za blagdan Svih Svetih.

Gad Zagreb objavio je obavijest o privremenoj regulaciji prometa uoči i tijekom blagdana Svih svetih 2022., a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Privremena regulacija prometa u zonama glavnih gradskih groblja provodit će se od 22. listopada do 2. studenog 2022.

Stroži režim ograničenja prometa provoditi će se na blagdan Svih svetih, 1. studenog 2022. u zoni svih gradskih groblja.

Zona Mirogoj

Od subote, 22.10. do subote, 29.10. te u srijedu 2.11. od 7:30 do 21:00 sat:

- zabrana prometa Mirogojskom cestom od Remetske ceste do rotora i Alejom Hermana Bollea, i to za sva motorna vozila osim redovnih autobusnih linija ZET–a, autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.

Od nedjelje 30.10. do ponedjeljka 31.10. od 07:30 do 21:00 sat:

- zabrana prometa u Aleji H. Bollea i Mirogojskom cestom do Aleje Hermanna Bollea za sva motorna vozila osim vozila ZET-a;

- prijevoz autobusima odvijat će se redovnom trasom, uz pojačanje linije 106 prema potrebi;

- ukida se postojeće autotaksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza, a uspostavlja se novo privremeno stajalište ispred mrtvačnice;

- autotaksi vozila prometovat će na način da s Remetske ceste ulaze na kolnom ulazu, sjeverno od mrtvačnice, prometuju sjeverno oko mrtvačnice, iskrcaj putnika obavljaju na istočnoj strani platoa mrtvačnice, a ukrcaj putnika obavljaju u zoni raskrižja s Mirogojskom (na lokaciji gdje autobusi za vrijeme izvanredne organizacije obavljaju ukrcaj putnika);

- u odlasku s platoa autotaksi vozila koriste obavezan smjer desno Mirogojska, i dalje Mirogojskom prema gradu, ili Remetskom prema Krematoriju.

U utorak, 1.11. 2022. od 7.30 do 21.00 sat:

- zabrana prometa u Aleji H. Bollea i Mirogojskom do Aleje Hermana Bollea za sva vozila osim vozila ZET-a, taksi vozila i vozila s posebnom dozvolom;

- prijevoz autobusima s Kaptola odvijat će se preko Ulice Kaptol, Degenovom, Grškovićevom, Bijeničkom cestom, Alejom H. Bollea do polaznog stajališta kod mrtvačnice i Mirogojskom u povratku prema Kaptolu, a autobusi za Krematorij će se zaustavljati na izmještenom autobusnom stajalištu redovnih linija na Remetskoj cesti te će nastaviti Mirogojskom preko Remetske do Krematorija;

- ukida se postojeće autotaksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza i uspostavlja se novo privremeno stajalište u Aleji H. Bollea uz zapadni kolnik kod Klesarskog puta, cca 150 metara od rotora;

- autotaksi vozilima je dozvoljen smjer kretanja iz Mirogojske u smjeru Bijeničke, ali im je zabranjen ulazak na Bolleovu iz Bijeničke;

- kako bi se na rotoru na raskrižju Mirogojske ceste s Aleje H. Bollea izbjegla kolizija autotaksi vozila s autobusima ZET-a, autotaksi vozila kretat će se prema Mirogoju na slijedeći način: Mirogojskom cestom do rotora na kojem obavezno skreću desno u Aleju H. Bollea, gdje će iskrcavati putnike na autotaksi stajalištu kod Klesarskog puta;

- zabrana prometa Mirogojskom od Rockefellerove do Remetske, Remetskom cestom i Ulicom Kameniti stol, za sva vozila osim vozila ZET-a, taxi vozila i vozila s posebnom dozvolom.

- autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom moći će se kretati Remetskom, od Mirogojske do južnog ulaza u parkiralište kod Krematorija te kroz parkiralište prema sjeveru, a vozila iz pravca sjevera (Kameniti stol) moraju ući na sjeverni ulaz parkirališta i kroz parkiralište prema jugu.

Od subote, 22.10. do srijede, 2. 11.:

- zabrana obostranog parkiranja u Ulici Kameniti stol, na dijelu od Remetske ceste do Ulice Remete za sva vozila.

Od subote, 29.10. do utorka, 1.11. od 06:00 do 21:00 sat:

- zabrana uzdužnog parkiranja na Remetskoj cesti, uz novoizgrađeni Kolumbarijski zid, od ulaza Krematorij prema jugu do južnog izlaza/ulaza parkirališta, za sva vozila osim za vozila ZET-a.

Zona Kaptol

Od subote, 22.10. do ponedjeljka, 31.10. i u srijedu 2.11. od 7.30 do 21.00 sat:

- zabrana prometa u Ulici Kaptol, osim vozila ZET-a, autotaksi vozila i vozila dostave.

U utorak, 1.11. od 07:30 do 21:00 sat:

- zabrana prometa u Ulici Kaptol svim vozilima osim vozila ZET-a.

U utorak, 1.11. od 7:30 do 21:00 sat:

- uvodi se jednosmjeran promet u ulici Nova Ves, od Vrančićeve do Degenove, u smjeru prema jugu;

- lijevo skretanje iz Ribnjaka u Degenovu bit će zabranjeno;

- parkiranje i zaustavljanje na zapadnoj strani Nove Vesi kod Gupčeve Zvijezde, k.br. 1, poslije pješačkog prijelaza nasuprot redovnog taksi stajališta.

Zona Srebrnjak

U utorak, 1.11. od 7:30 do 21:00 sat uvest će se slijedeća ograničenja:

- zabrana prometa Bijeničkom, od Srebrnjaka do Laščinske kbr. 144, te Laščinskom, od Laščinskog Borovca do Bijeničke;

- jednosmjeran promet uvodi se u Bijeničkoj, od Aleje Hermana Bollea do Srebrnjaka, kao i u ulici Srebrnjak, od Bijeničke do kružnog toka na Petrovoj;

- zabrana desnog skretanja iz kružnog toka kod Petrove u ulicu Srebrnjak, osim za vozila ZET-a;

- zabrana parkiranja na Bijeničkoj, od Aleje Hermana Bollea do ulice Srebrnjak.

Zona Miroševec

Od subote, 22.10. do ponedjeljka, 31.10., i u srijedu 2.11. od 07:00 do 20:00 sati uvodi se:

- zabrana prometa u Aleji tišine osim za vozila ZET-a i autotaksi vozila.



U ponedjeljak, 1.11. od 07:30 do 20:00 sati:

- zatvara se za sav promet Aleja tišine, Mramorni prilaz i Oporovečka, od Mramornog prilaza do Grižanske ulice, osim za vozila ZET-a. Taksi vozilima i vozilima s posebnom dozvolom nije dozvoljen ulaz;

- zabrana prometa uvodi se u R. Kolaka od Ljubijske do Grižanske, u Grižanskoj, od Ul. Mirka Deanovića do Rudolfa Kolaka, Novačkom od Potočke do ulice Pesteri, u Aleji tišine, Mirnoj ulici, Mramornom prilazu, u zoni raskrižja Oporovečka, R. Kolaka, Grižanska, te na raskrižjima svih ulica koje izlaze na Grižansku između Malekove i R. Kolaka, osim za vozila ZET-a, autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.

Zona Markovo Polje

Od subote, 22.10. do ponedjeljka, 31.10., i u srijedu 2.11. od 07:00 do 20:00 sati:

- uvodi se jednosmjerni promet u Aleji Mira u smjeru istoka (od Zlatarske u smjeru Vugrovečke) za sva vozila osim ZET-a;

- zabrana parkiranja i zaustavljanja od raskrižja sa Zlatarskom cestom do okretišta redovne linije na istočnom parkiralištu.

U utorak, 1.11. od 06:00 do 20:00 sati uvodi se:

- zabrana prometa Vugrovečkom, od Varaždinske do groblja Markovo polje i u Aleji mira;

- pristup u zone zabrane i ograničenja prometa bit će omogućen samo vozilima ZET-a, taksi vozilima invalida i vozilima s posebnim dozvolama.

Izvanredna organzacija prijevoza posjetitelja

Već od 22.10. pa do 2.11. prema zonama glavnih gradskih groblja, Mirogoj, Miroševec i Markovo polje, kao i prema manjim lokalnim grobljima, linije javnog gradskog prijevoza posjetitelja će, sukladno potrebama, biti pojačane.

Na blagdan Svih svetih, 1.11., primjenjivat će se izvanredna organizacija prijevoza prema glavnim gradskim grobljima.

O organizaciji javnog gradskog prijevoza ZET će pravovremeno obavijestiti građane.

Autotaksi prijevoz

U nedjelju , 30.10. i ponedjeljak, 31.10. uvest će se slijedeća ograničenja:

- ukida se postojeće autotaksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza, a uspostavlja se novo privremeno stajalište ispred mrtvačnice;

- autotaksi vozila prometovat će na način da s Remetske ceste ulaze na kolnom ulazu sjeverno

od mrtvačnice, prometuju sjeverno oko mrtvačnice, iskrcaj putnika obavljaju na istočnoj strani platoa mrtvačnice i ukrcaj putnika obavljaju u zoni raskrižja s Mirogojskom (na lokaciji gdje će autobusi za vrijeme izvanredne organizacije ukrcavati putnika);

- u odlasku s platoa, autotaksi vozila koriste OBAVEZAN smjer DESNO Mirogojska i dalje Mirogojskom prema gradu ili Remetskom prema Krematoriju.



U utorak, 1.11.:

- ukida se postojeće autotaksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza i uspostavlja se novo privremeno stajalište u Aleji H. Bollea uz zapadni kolnik, od Klesarskog puta prema sjeveru;

- uspostavlja se privremeno autotaksi stajalište u Vlaškoj ulici, u zoni raskrižja s Bakačevom ulicom, na način da vozila dolaze iz Palmotićeve Vlaškom do Bakačeve i prije rotora polukružno natrag istom trasom do Palmotićeve;

- uspostavlja se privremeno taksi stajalište kod Krematorija na sjevernom dijelu parkirališta;

- uspostavlja se privremeno taksi stajalište na Bijeničkoj cesti kod k. br. 134;

- ukida se postojeće taksi stajalište kod Krematorija;

- ukida se postojeće taksi stajalište na Oporovečkoj i formira se privremeno na R. Kolaka, uz sjeverni rub kolnika zapadno od Grižanske ulice;

- ukida se postojeće taksi stajalište u Novoj Vesi.

Skicu blažeg režima možete pogledati ovdje.

Skicu strožeg režima možete pogledati ovdje.