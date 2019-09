Sunčano i toplo vrijeme u kojem uživamo već danima, polako se bliži svom kraju, a u utorak krajem dana i osobito u noći na srijedu stiže ozbiljnija promjena vremena.

Promjena vremena koja će započeti u noći na srijedu donijet će sa sobom pljuskove, sjeverni vjetar, a moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. U drugoj polovici tjedna vratit će se sunčano vrijeme, ali bit će vjetrovito i barem za 10 stupnjeva hladnije.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne će biti promjenjivo oblačno, a krajem dana i uz lokalne grmljavinske pljuskove. Temperatura će biti i do 29, a glavnina kiše stiže nam u noći na srijedu. Lokalno je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme koje će pratiti i umjeren do jak sjeverni vjetar.

Na istoku zemlje u utorak još uglavnom sunčano i također vrlo toplo uz temperaturu od 26 do 29 stupnjeva, no kasno poslijepodne bit će grmljavinskih pljuskova i to u zapadnoj Slavoniji.

U Istri će vrijeme također krajem dana biti nestabilno uz pljuskove, ponajviše u zapadnom dijelu. Ali i ovdje glavnina kiše i grmljavinskih pljuskova stiže u noći na srijedu, kad je moguće i jače nevrijeme, osobito u Istri i Gorskom kotaru.

Na južnom dijelu Dalmacije ostaje sunčano i vrlo toplo, a jedina promjena bit će umjereni jugozapadni vjetar koji će zapuhati u poslijepodnevnim satima.

More je još uvijek toplo, između 23 i 25 stupnjeva, pa će u utorak još biti ugodno i za kupanje.

Nakon ovih toplih i sunčanih dana, na kopnu nas čeka hladan tuš. Osobito velika će biti promjena temperature. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti niža od 20 stupnjeva, a u srijedu prijepodne još će biti i grmljavinskih pljuskova. Sunčanije već od srijede poslijepodne, ali bit će vjetrovito i ne više tako toplo.

Na Jadranu će na sjevernom dijelu biti kišovito i oblačno, a moguće je i jače grmljavinsko nevrijeme, a onda slijedi jaka bura s olujnim udarima i krajem tjedna također zahladnjenje.

Danas će dakle biti još vrlo toplo i uglavnom sunčano, ali u noći na srijedu promjena vremena uz koju nas čeka sjeverni vjetar, grmljavinski pljuskovi i osjetno niže temperature.

