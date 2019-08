Snažno nevrijeme zahvatilo je dio Dalmacije. Tuča je padala na drniškom području, dok je temperatura zraka u sat vremena pala 15 stupnjeva.

Velike vrućine tijekom petka najviše su se osjetile u dolini Neretve, ali i u dijelovima Zagore. Primjerice, neke meteorološke postaje u dolini Neretve imale su temperature zraka do čak 38°C, a u zaobalju je ponegdje bilo do 36°C. Uz obalu i na otocima je bilo 30 do 35°C.

U poslijepodnevnim satima došlo je do jačeg razvoja oblaka u nekim dijelovima Zagore, osobito od Dinare do šibenskog zaleđa, javlja Dalmacija Danas.

Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, do 16 sati nu Vinaliću kod Vrlike palo je 5 litara oborine po kvadratnom metru, a slijede Velika Duvjakuša Dinara 4 i Drniš s 2 litre po kvadratnom metru.

Jako nevrijeme s kišom, tučom, grmljavinom i vrlo jakim udarima vjetra zahvatilo je Miljevce. Temperatura zraka je u sat vremena pala za čak 15 stupnjeva, s 35 na samo 20°C. Jakih udara vjetra bilo je prolazno i u sjevernim predjelima Cetinske krajine.