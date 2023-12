Građani se teško rastaju od kuna, ali: Od 1. siječnja na snagu stupaju nova pravila

Umirovljenik Janko kune je vjerojatno zadnji put držao u rukama. Promijenio je 4000 kuna u eure. "Pa stajale su, mislio sam da će se vratiti, hahaha", našalio se Janko.

U optjecaju je oko četiri milijarde i 600 milijuna kuna. Interes građana raste kako se godina bliži kraju. Ipak, neki ih neće vratiti.

"Za uspomenu je ostalo sve po redu od 1 lipe do 1000 kuna", rekao je Alen. "U zadnji čas, da me supruga nije podsjetila ostale bi za uspomenu", dodao je Bruno.

Građani su na šalterima od Nove godine do sad promijenili gotovo milijardu kuna, a isto toliko stiglo je i u pošte.

"U cijeloj godini smo imali milijun i 250.000 transakcija, a građani su zamijenili gotovo milijardu kuna, čak 130 milijuna eura. Nakon Nove godine građani neće moći zamijeniti kune u pošti, to će moći napraviti samo u HNB-u", istaknuo je Krešimir Domjančić iz Hrvatske pošte.

U HNB je vraćeno 80 posto novčanica iz optjecaja, to je 439 milijuna novčanica. S kovanicama je druga priča. Vraćeno je tek 26 posto, a mogu se vratiti do kraja 2025. Spremaju se u skladištu, koje je poprilično popunjeno pa će uskoro i tamo biti tijesno.

"764 milijuna komada težinski odgovara 74 air busa, odnosno 75 tramvaja", kazao je Tihomir Mavriček iz Sektora za gotov novac u HNB-u.

Bez obzira na sve, brojni građani od kune u mislima ne mogu pobjeći. "Dva eura su 15 kuna, to je broj i dva je dva, to je to", izjavila je Milena.

Kuna će tako nestajati i s cijena proizvoda od Nove godine. "Nedostajat će mi te dvojake cijene", istaknula je Buba.

Pronađe li tko davno zaboravljenu ili izgubljenu novčanicu, uvijek će za nju moći dobiti eure.

"Novčanice kune će se moći mijenjati neograničeno pa ako netko 2045. godine nađe kune, može doći u HNB i zamijeniti", napomenuo je Mavriček.

Tako će kuna ostati u povijesti, nekima i kao vrijedan suvenir.

