U petak je taj dan D - sve što skuhamo, svaka soba koju grijemo stajat će nas više nego u četvrtak. Uslijed nemira na tržištu energenata - zagrebačka plinara je na koljenima. Tomašević rješenje još jednog problema vidi i u mogućoj prodaji, ali i stečaju. Sve opcije su, kaže, na stolu.

Od ponoći poskupljuju struja i plin. Poskupljenja neće samo isprazniti džepove građana, nego su počistila i stanje na računu zagrebačke plinare.



Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, ističe kako se znaju "neki okvirni gubici". "Mogu reći da je to u prošloj godini više stotina milijuna kuna", kazao je Tomašević.



Gubici su nastali jer bivše vodstvo te tvrtke nije nabavilo plin dok je bio jeftiniji. Poslije su ga skupo kupovali, a morali jeftino prodavati. Ali jeftino je i dalje bilo samo kućanstvima. Cijene su povećali poduzetnicima - a sada su pod istragom jesu li to uopće smjeli napraviti?



Tomašević naglašava kako su "pazili do sada da posebice za vrijeme zime ne dođe do bilo kakvih lomova". "Ali što se tiče ovih daljnjih gubitaka, to je neodrživo", pojašnjava zagrebački gradonačelnik.



Zato je Grad naložio dubinsko snimanje stanja u plinarama i onda će odlučiti - što s njima. Njihov koalicijski partner, SDP, ne slaže se s idejom prodaje.



Viktor Gotovac, predsjednik Gradskog odbora SDP-a Zagreb o svemu kaže: "Ja možda previše ideologiziram, pa sam vodeći titoist u gradu Zagrebu, ali neka pitanja kao što je pitanje komunalne infrastrukture za nas je pitanje političkog identiteta".



Most ne želi odlučivati dok se ne vidi što se točno u plinari događa i tko je za stanje kriv. A HDZ? Mislav Herman, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Zagreb ističe kako žele da stanovnici Zagreba imaju što nižu cijenu plina.



Kao kupac spominje se HEP. Tu informaciju nitko ne želi ni potvrditi ni demantirati - tek poručuju da prate tržišno okruženje.



Bez obzira koji scenarij dočeka plinaru - poteškoće u poslovanju ili stečaj, za građane je scenarij isti. Prvo će dobiti zajamčenog opskrbljivača.

Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin kaže kako zajamčeni opskrbljivač u samom startu ima jednaku cijenu kao što je imao taj opskrbljivač.

"Ona s vremenom raste u nekakvim postotcima, 10, 20 ili 30 posto, a onda kupci biraju bilo kojeg tržišnog opskrbljivača".

A koga god da odaberu - jedno je sigurno - plin će plaćati skuplje nego što ga plaćaju danas.



