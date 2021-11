Za one koji se nisu cijepili, od ponedjeljka u Berlinu poseban režim. U glavnom gradu Njemačke bila je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

U berlinske kafiće svi oni koji su cijepljeni ili su preboljeli koronavirus u posljednjih šest mjeseci moći će ulaziti kao i do sada. No, oni koji su se oslanjali na negativan test – od ponedjeljka više neće moći ući u kafiće, izvijestila je za Dnevnik Nove TV Barbara Štrbac te dodala kako to nije jedino što se mijenja i da se nove mjere ne odnose samo na ugostiteljske objekte.

Razgovarala je s hrvatskim veleposlanikom u Berlinu Gordanom Bakotom, koji je istaknuo da nove mjere vrijede samo u Berlinu. "Osobe koje nisu procijepljene ili nisu preboljele COVID-19 neće moći sudjelovati na javnim manifestacijama, ići u restorane ili na koncerte, kulturna događanja", rekao je Bakota. Dodao je da to vrijedi i za frizerske salone. Berlinski đaci, istaknuo je, bez iznimke morat će nositi maske u školama i tri puta tjedno se testirati.

Bez cijepljenja ili prebolijevanja korone moći će se ići na posao i u dućane, ali uz negativan test, kazao je Bakota te dodao da u ostatku zemlje te mjere nisu na snazi. Svaka od 16 njemačkih pokrajina donosi svoje mjere. Bavarska također ima visoku incidenciju, veću od 400.

Idući tjedan, u četvrtak, bit će organiziran koordinacijski sastanak između državne i pokrajinskih vlada te će se pokušati utvrditi zajedničke mjere, kako bi se one provodile diljem Njemačke.

"Hrvatski građani koji putuju u Njemačku moraju imati COVID potvrdu. S negativnim testom nužno je ići u 10-dnevnu karantenu, s time da će građani nakon pet dana, oni koji nisu preboljeli COVID ili nisu cijepljeni, moći ponoviti test i izaći iz karantene", zaključio je Bakota.

