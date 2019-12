Od 1. siječnja PDV na pripremanje i usluživanje jela i slastica pada s 25 na 13 posto. No kako sada stoje stvari, u restoranima nećemo više trošiti - jer cijene neće padati.

Na pripremu tradicionalnog jela s Havaja, Pejo će od iduće godine plaćati manji PDV. Točno u ponoć, na Silvestarsku noć, stopa PDV-a na pripremanje i usluživanje jela i slastica pada s 25 na 13 posto.

"Mislim da će višak ugostitelji uglavnom ulagati u razvijanje svog posla. Prije nego u smanjivanje cijena. Mislim da je ipak bolje ulagati u posao nego ići s kvalitetom dolje", misli ugostitelj Pejo Šimunović.

No ugostiteljima ostaje više novca. Za primjer uzmimo pizzu koja stoji 50 kuna. Od tog iznosa, kroz stopu PDV-a, 10 kuna ide državi. Ugostitelju ostaje 40 kuna, u što su uključeni njegova marža, troškovi i prihodi. Od Nove godine, na primjeru te iste pizze od 50 kuna, državi će kroz manji PDV ići i manji iznos - 5 kuna i 75 lipa. Ugostitelju ostaju 44 kune i 25 lipa, odnosno, 4 kune i 25 lipa više.

Građani se nadaju manjim cijenama. Ili barem boljoj usluzi.

Stopa od 25 posto i dalje ostaje za sva pića - alkoholna i bezalkoholna. Pa će ugostitelji morati paziti što i kako obračunavaju.

"Sve ostale države EU dokazuju da stopa definitivno može biti manja, samo naši još nisu otkrili čarobnu riječ i čaroban način na koji se to postiže", misli Frano Grgin, ugostitelj.

Od iduće godine, za ugostitelje vrijede i nova pravila prilikom izdavanja računa. Izdaju li samo predračun za neku uslugu, od prvog travnja na njemu će morati jasno napisati "Ovo nije fiskalni račun". A mogu se polako početi pripremati i za godinu poslije kad će na svim računima morati biti QR kod, koji kupcu nudi nove mogućnosti.

"Osim kopije digitalnog računa dobivaju i dodatne informacije. Nama je zapravo sve isto. Printer sam printa QR kodove", objasnio je ugostitelj Grgin.

Porezna stopa od 25 posto na usluživanje pića i dalje ostaje najviša stopa u svim mediteranskim zemljama. Grčka od Nove godine smanjuje stopu i na hranu i na piće na 13 posto, Španjolci i Talijani su na 10 posto, a porez po najmanjoj stopi od 6 posto plaćaju francuski ugostitelji.

"Ugostiteljstvo više nije što je bilo"

O smanjenu PDV-a razgovarali smo i s Marinom Medakom, predsjednikom Nacionalne udruge ugostitelja. I on kaže da manji PDV neće dovesti do manjih cijena za potrošače. Smatra da bi cijene moglo smanjiti tek 10 do 20 posto ugostitelja. Objašnjava to velikim troškovima poslovanja.

"Konstantna inflacija je tu u pitanju, porast cijena rada i namirnica , energenata. Ugostiteljstvo više nije kao što je bilo, to je danas posao koji zahtjeva jako visoke investicije. Rade se jako kompleksna jela i sve skupa je to postalo jako kompleksan posao. Da ne govorim o tome da je radno preopterećen i da je radno jedan od najzahtjevnijih poslova i najneproduktivnijih u našoj državi“, kazao je Medak.

Vjeruje da će ugostitelji povećavati plaće radnicima. Ali da se to odnosi na radnike u restoranima, ne i u kafićima jer oni nisu obuhvaćeni snižavanjem PDV-a. Na pitanje treba li država još nešto napraviti da pomogne ugostiteljima kažu da su ovime konkurentniji među zemljama u okruženju, ali da ima još mogućnosti.

"I dalje imamo problem s kavom, pivom i vinom jer su 90 posto iz domaće proizvodnje. Smatram da bi oni trebali biti manje oporezivani. Država bi nam još trebala uvesti markice za povremeno zapošljavanje kakve OPG-ovi imaju . Na taj način bismo mogli smanjiti uvoz radnika", zaključio je Medak.

Niži PDV na posluživanu hranu značit će 900 milijuna kuna iz državnog proračuna.