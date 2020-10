U MUP-u podsjećaju na to da je prošle nedjelje počelo zimsko računanje vremena te da je do 2018. upravo ono označavalo početak korištenja dnevnih ili kratkih svjetala na motornim vozilima. No sada je to pravilo obavezno od 1. studenoga do 31. ožujka.

Pored navedenog, vozači mopeda i motocikala dužni su tijekom cijele godine danju imati upaljena kratka svjetla na vozilu.

"U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi vozač će se kazniti novčanom kaznom od 300 kuna", upozoravaju.

Kažu i kako biciklisti od prvog sumraka do potpunog svanuća te u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla. U slučaju nepoštivanja te zakonske odredbe vozač bicikla kaznit će se novčanom kaznom od 500 kuna.

"Stoga, dragi vozači motornih vozila, oprez uvijek i svugdje! Neka vam svjetla uvijek budu upaljena radi bolje vidljivosti, a obvezno od nedjelje 1. studenog do 31. ožujka", zaključuje MUP.