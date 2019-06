Uskoro stižu topliji dani, ali će u srijedu još posvuda, osim na sjevernom i srednjem Jadranu, biti grmljavine. Moguće je i jače nevrijeme i to osobito u unutrašnjosti. Od četvrtka stižu mirniji, stabilniji pa i vrući dani. Bit će sunčano, a za vikend su najavljene temperature i iznad 30 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu u srijedu će biti sunčano i toplo dok će u unutrašnjosti mjestimice biti magle i niskih oblaka. Na istoku i na jugu već ujutro moguća je slaba kiša ili grmljavinski pljusak, a zapuhat će jugo koje će jačati tijekom dana.

Poslijepodne će biti slično kao i prethodnih dana, promjenjivo i nestabilno zbog čega će biti grmljavinskih pljuskova, moguće i jačeg grmljavinskog nevremena praćenog tučom i jakim vjetrom. Ostaje i dalje toplo, 27 do 29 stupnjeva.



Na istoku zemlje bit će također promjenjivo uz povremenu kišu i grmljavinske pljuskove. Najviša temepratura iznosit će između 25 i 29 stupnjeva uz umjeren južni vjetar.

Najsunčanije i bez pljuskova bit će na zapadu zemlje, osobito na Jadranu. Zapuhat će jugo.

Na južnom dijelu bit će nešto promjenjivije, osobito u zaleđu, gdje će pljuskovi biti i izraženiji. Jugo i južni vjetar u jačanju, a temepratura od 23 do najviše 26 stupnjeva.

More još uvijek nije skroz zagrijano na one temperature koje bismo očekivali u lipnju, ali polako ide na bolje. U Puli ju jučer bilo čak 22, a ostale vrijednosti do 20 stupnjeva.

UV indeks u srijedu će u većini unutrašnjosti biti visok, a u Slavoniji i Baranji te na južnom Jadranu gdje će biti nešto više oblaka, umjeren. Na sjevernom i srednjem Jadranu, gdje će prevladavati vedro, UV indeks bit će vrlo visok pa je obvezna i zaštita od sunca.

Za vikend stižu prave ljetne vrućine i temperatura oko 30 ili više stupnjeva. U četvrtak će još biti i vjetrovito zbog jakog jugozapadnjaka i južnog vjetra koji će donositi i loše biometeorološke prilike.

Na Jadranu će biti sunčano i sve toplije, krajem tjedna i do 30 stupnjeva. Uglavnom vedro, uz slabo ili umjereno jugo.

