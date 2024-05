Što Hrvati očekuju od nove Vlade i vjeruju li u rast plaća: "Jedna pojava je najveće zlo", "Velik dio ovisi o tom sektoru"...

Vlada Andreja Plenkovića, čin treći. Građani tvrde da su taj film već gledali.

"Ništa ko i do sad", kaže Vesna iz Zagreba.

"Ne očekujem previše, velike promjene, bit će to samo slikovito", smatra Trpimir.

"Samo obećavaju i ništa, sve više vas mladih tjeraju van", kaže Marta.

Listu zahtjeva ima realan sektor. Dok iz Gospodarske komore nisu bili spremni za izjave, u HUP-u su ih jedva dočekali

"Mi moramo biti puno brži, puno efikasniji i puno konkurentniji od drugih. A to znači da moramo imati manje opterećenje rada, manje parafiskalne namete, veći fokus na one industrije veće i dodane vrijednosti", kaže Irena Weber iz Hrvatske udruge poslodavaca.



Pa će rasti i plaće, no hoće li biti baš 1600 eura kao što obećava premijer do kraja mandata?

"Plaće moraju rasti, ali veliki dio toga ovisi i o privatnom sektoru. Želi li se motivirati radnike, želi li se radnike ostaviti ovdje onda treba napraviti drukčiju raspodjelu i uz sve to skupa vlast se mora pozabaviti javnim stanovima", rekao je Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.



To će, između ostalog, biti i ključna zadaća novog ministarstva demografije i useljeništva u sinergiji s ministarstvima gospodarstva i financija. Demografi koje je zvala ekipa Dnevnika Nove TV ne žele iznositi očekivanja dok im novi ministar ne predstavi program.

U programu Vlade na 53 stranice, kojeg oporba kritizira da ga je pisala umjetna inteligencija te da je copy-paste programa HDZ-a - riječ demografija spominje se točno dva puta, izvijestio je reporter Dino Goleš.



Pitanje je što bi građanima bio prioritet.

"Korupcija mislim da je to najveće zlo u ovoj državi i neodgovornost", rekao je Franjo.

"Zdravstvo. Evo imam malo dijete, dobili smo termin za pregled kukova za 6 mjeseci, a mora se napraviti u roku od 2 do 3 mjeseca", kaže Matija iz Zagreba.

"Vezano za porast nataliteta, za nekakve olakšice za roditelje", smatra Marina iz Osijeka.

"Poboljšati uvjete življenja i rada", rekao je Siniša iz Osijeka.



Demokratska kultura je dati novoj Vladi prvih 100 dana mira, no za dio građana ovo nije nova Vlada, a puno problema već predugo čeka.

