Besplatni pregledi madeža: Na ove promjene na koži treba obratiti posebnu pozornost

Akcija će se idućih dana nastaviti u još osam gradova od Vinkovaca preko Đakova do Metkovića i Umaga. Liječnici upozoravaju da je važno koristiti kreme sa zaštitnim faktorom i paziti koliko se izlažemo Suncu, ali i pratiti promjene na koži. Pojasnili su kod kakvih se promjena na madežu treba javiti liječniku.

"Na njemu možete zamijetiti njegovu promjenu u smislu promjene boje, najčešće na tamniju ili je unutar madeža nastalo više boja, najčešće to bude od svijetlosmeđe do crne, plave, sive, vidite da taj madež više nije pravilnog oblika, da je počeo mijenjati oblik, da se više ne vidi koliko je on u koži rasprostranjen", kaže akademkinja Mirna Šitum, Klinika za kožne i spolne bolesti KBC Sestre Milosrdnice.

