Obustava plina na nekoliko sati za jednu zagrebačku zgradu, pretvorila se u obustavu koja traje danima. I dok se stanari griju na alternativne načine, nije im jasno zašto se na ponovno uključenje toliko dugo čeka. Detalje donosi reporter Dnevnika Nove TV Luka Jurkijević.

Toliko je hladno da im ni ne treba hladnjak. Stanari zgrade u zagrebačkom Trnskom već 11 dana žive bez plina. Oni koji su bili raspoloženi, rekli su nam da se snalaze - kako znaju.



"Kuhamo na struju, grijemo vodu na struju, kupamo se tako kako se kupamo, moramo ugrijat vodu da bi se kupali. Tko će meni struju platit? Ja plin svejedno nemam, plin moram platiti, sad i struju, znate kakva je struja", ispričao je stanar Nesadin Ašimović.

Ono što je trebala biti rutinska zamjena plinomjera, završilo je zatvaranjem dovoda plina za cijeli ulaz zbog curenja, a kako bi se izbjegla moguća nesreća. Popravak je trebalo platiti iz pričuve, no novca nije bilo dovoljno.

"S obzirom na to da zgrada u tom trenutku nije raspolagala dovoljnim financijskim sredstvima na računu pričuve, upravitelj je, u dogovoru s predstavnicom zgrade, pristupio promptnom prikupljanju i kompletiranju dokumentacije potrebne za odobrenje zajma", javio je Zagrebački Holding.



Sredstva su odobrena, ali u zgradi i dalje - ledeno!



Stanar je ispričao da je temperatura u njegovom hodniku 13 stupnjeva. Slično kao u na samom ulazu u zgradu - 12 i pol stupnjeva. Na stubištu tek nešto viša. Do kada će tako - ni sami ne znaju.

Neki su zbog toga privremeno odselili kod svojih obitelji. Iz Holdinga kažu, isporuka plina vratit će se nakon što izvođač radova potvrdi da je izveo sve potrebne radove.

