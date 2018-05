Objavljena je nova tranša mailova koji otkrivaju kako je tzv. grupa Borg, koja je s Martinom Dalić radila na lex Agrokoru, bila dobro upoznata, pa i uključena u planove Vlade da se privatizacijom HEP-a otkupi Ina od mađarskog MOL-a. Neki od njih, naime, ozbiljno su računali na taj posao.

Iz novih mailova može se iščitati kako su stručnjaci koji su bili u tzv. grupi Borg i pisali lex Agrokor bili uključeni i u planove Vlade da država vrati u svoj posjed INA-u, i to privatizacijom dijela HEP-a, objavio je Index.



Ideju da INA-u vrati u hrvatske ruke premijer Plenković objavio je na Badnjak 2016. godine.

"BRAVO – svaka čast! Na kraju je to bilo ipak jedno lijepo iskustvo. Ja se nadam da će Rusi kupiti barem 3 mjeseca vremena da nam prođe jedan IPO-čić (kad već nije HEP) u svibnju. A onda nakon toga, neka ljeto započme u bojama našeg zakona", napisao je Tonći Korunić iz InterCapitala u mailu koji je poslao grupi Borg 31. ožujka 2017., nakon što je lex Agrokor izglasan na sjednici Vlade.

Mailovi koje su razmjenjivali "borgovci" pokazuju da su neki i računali na IPO HEP-a, a u prepisku je, naravno, bila uključena i bivša potpredsjednica Martina Dalić, koja je to spomenula.

"I ima opet taj slippage s projektom INA-HEP gdje smo jasno naučili da sistem prihvaća ono što mu se sviđa, a odbacuje ono što mu se ne sviđa ostavljajući nas da nađemo rješenje. A rješenja nema – da bi se INA kupila, to se mora platiti. Tako i ovdje, da bi se Agrokor oporavio, to se mora platiti i jasno povući ekonomski potezi koji se moraju povući. A ekonomiji se ovdje ipak baš ne vjeruje. I tako u krug. Nightmare!" napisala je Dalić u mailu od 27. veljače prošle godine.

"To moramo bolje osvijestiti kod Andreja, vidim da je njemu ova prozivka issue, a ne bi trebala biti ako se stvari rasvijetle i predstave na pravi način", odgovorio je Korunić iz InterCapitala u mailu od 27. veljače.

Podsjetimo, zbog afere Hotmail potpredsjednica Vlade Martina Dalić dala je ostavku, a oporba traži i Plenkovićev odlazak te raspisivanje novih izbora.

Jandroković: "Mailovi nisu bili primjereni"

Najnovije mailove danas je komentirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

"Meni je to bio neprimjeren način komunikacije, neka se time bave oni koji su za to nadležni. To su mailovi koji su komunicirali između određene grupe ljudi. Što smo mi mogli znati što oni komuniciraju. Mailovi nisu bili primjereni ni sadržajem ni stilom", kazao je Jandroković.