Danas bivši zamjenik glavnog ravnatelja policije Josip Ćelić, koji je u ožujku prošle godine vozio triput brže od dopuštenog, pravomoćno je oslobođen na prekršajnom sudu u Zadru, a sada su objavljeni i detalji presude.

Prema presudi, Ćelić je pravomoćno oslobođen optužbi unatoč vožnji od 150 km/h te je sud očito uvažio njegovo objašnjenje o tajnom zadatku.

"Toga dana operativna veza mu je javila da će se na području zadarske županije izvršiti kupoprodaja ilegalnog oružja, odnosno oružja koja potječu iz kaznenih djela. Isključivo zbog tog razloga morao je u točno određeno vrijeme i s tom operativnom vezom koja je bila s njim u vozilu doći na odredište i izvršiti prepoznavanje navedenog oružja. Naime s obzirom na to da je imao sve informacije za navedeno oružje, trebao je određeni dio oružja i prepoznati, odnosno on ga je jedini mogao prepoznati i na taj način razriješiti određena kaznena djela. Zbog nekomprimitiranja same istrage morao je biti s atipičnim policijskim vozilom da se ne bi prepoznalo da je posrijedi prisutna policija. S obzirom na karakteristike vozila, može dodati da se radilo o vozilu marke Audi RS6, koji je apsolutno prilagođen u svakom sigurnosnom smislu većim brzinama", navodi se u presudi.

Sud je utvrdio da je Ćelić koristio privatno vozilo u službene svrhe, to jest kako sam kaže "atipično policijsko vozilo", radi službene zadaće vezane za otkrivanje počinitelja teških kaznenih djela, odnosno pronalazak predmeta teških kaznenih djela, da se ne bi osujetilo kriminalističko postupanje

S obzirom na udaljenost od mjesta na kojem je dobio informaciju do mjesta odredišta, došlo je do prekoračenja brzine što je vidljivo iz snimke, ali je također vidljivo da je pri tome vodio računa o svim drugim sudionicima u prometu, koje nije ugrozio takvom vožnjom, piše u presudi.

"Na snimci je vidljivo da na tom dijelu ceste gotovo nije bilo prometa, pogotovo ne pješačkog. Nadalje, konkretno mjesto ima oznaku naseljenog mjesta, a radi se o četiri-pet kuća na preglednom pravcu u dužini većoj od 1000 metara", navodi se u presudi.

Troškovi prekršajnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava jer je okrivljenik oslobođen od optužbe.

Cijelu presudu pročitajte u nastavku: