Hrvatska mora isplatiti milijune! Bivši ministar o raketnom sustavu: "Od njega nismo imali ništa, bio je neupotrebljiv"

Zvonko Zubak dobio je spor protiv države, a rok da mu država vrati raketni sustav S-300 ili isplatiti njegovu protuvrijednost - počeo je teći.

Ovakav sudski obrat nakon 22 godine iznenađuje još jednog bivšeg ministra obrane. Jer je u nepravomoćnoj odluci Zubak izgubio.

"Ja nadam da je to jedna neslavna epizoda hrvatskog pravosuđa i da će država naći način da se obrani od toga, jer mi od tog sustava nismo imali ništa. Dakle bio je neupotrebljiv", rekao je Jozo Radoš, bivši ministar obrane.

S-300, bio je zvijezda velikog vojnog mimohoda 1995. i kasnije ga javnost nije vidjela.

Neki akteri iz tog vremena kažu da je sustav tada bio plaćen, u gotovini, ali bez traga zbog embarga na oružje. Ugovori su se naknadno pojavili.

Trgovac oružjem Zubak je pak tvrdio da nikad nije plaćen. U nedjelju pred kamere Dnevnika Nove TV nije htio. Odlukom suda država bi trebala sada isplatiti njegovu vrijednost iz 97. godine plus kamate.

"One bi mogle tu cijenu povisiti na vrlo vrlo visoke iznose, možda čak 100-tinjak ili više milijuna eura", nadodao je Radoš.

Može li ga Hrvatska umjesto toga jednostavno vratiti, kako stoji u presudi? U javnosti se spominje, ali nitko od insituticija ne potvrđuje - da je oružje završilo u Americi.

A S-300 je 90-ih bio jedan od najmoćnijih protuzračnih sustava dugog dometa, njegova namjena djelovanje protiv zračnih prijetnji. U ratovanju se koristi i danas.

"Posebice u kontekstu ukrajinskog i ruskog sukoba u kojem ga obje strane intenzivno koriste, a čak djeluju i po zemaljskim ciljevima", objasnio je Dubravko Gvozdanović, sudski vještak za balistiku i vatreno oružje.

U Hrvatskoj nikada nije korišten.

"On je isključivo poslužio kao propagandno sredstvo u smislu psihološkog djelovanja pred vojno redarstvenu akciju Oluja", rekao je Gvozdanović.

U subotu iz MORH-a kažu kako će na presudu u korist Zubaka tražiti reviziju Vrhovnog suda. Iz Mosta ističu - opet smo žrtve neodgovornih.

"Jedna od čudnih odluka u nizu gdje Hrvatska ili gubi nekakve arbitraže ili tužbe- To vam je ono odgađanje nek se vodi sudski spor, pa će onda to netko platiti, a tko će to drugi platiti nego hrvatski narod", rekao je Nikola Grmoja, predsjednik Odbora za pravosuđe.

Otkako je nabavljen S-300, svi će se složiti, bio je teret. Teret koji je došao na naplatu.

