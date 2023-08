Najbolje je ne ulaziti u more kad se one pojave: Pogledajte dobro objavljene karte

Meduze i more, iako prirodan, mnogima nisu ugodan spoj pa je dobro znati gdje ih i kako izbjeći.

Centar za istraživanje mora u Rovinju Instituta Ruđer Bošković u razdoblju od 17. srpnja do 22. kolovoza prikupio je 59 dojava o opažanju devet vrsta želatinoznog planktona te nekoliko dojava o opeklinama.

Među opaženim vrstama dvije su toksične za ljude i mogu uzrokovati (jake) opekline,a te su vrste bile i najčešće zapažene. Radi se o meduzi režnjaka vrste morska mjesečina (Pelagia noctiluca) i meduzi obrubnjaka Olindias muelleri.

Morska mjesečina (najčešće u nakupinama) bila je zapažena uz obale Visa, Korčule, Lastova, Lastovnjaka, Biševa, Silbe, Zadra, Molata, Iža, Ista, Premude i Lokruma.

Morska mjesečina (Foto: IRB Centar za istraživanje mora)

Pojedinačne jedinke vrste Olindias muelleri bile su zapažene u Premanturi, Rovinju, Ninu, Zadru, Korčuli, Ugljanu, Lošinju, a nakupine više jedinki zapažene su uz obale oko Pirovca i Funtane.

Olindias muelleri (Foto: IRB Centar za istraživanje mora)



Morska mjesečina je ružičasta ili ljubičasta do narančasto-smeđa s točkicama tamnije boje. Kroz prozirni klobuk se vide spolne žlijezde u obliku četverolisne djeteline intenzivne ružičaste ili smeđe boje.



Relativno je mala, sa promjerom klobuka u pravilu manjim od 10 centimetara, u Jadranu najčešće od pet do šest centimetara. Na rubu klobuka nalazi se osam tentakula, koji kada su potpuno ispruženi, mogu biti dugački do dva metra. Zato se često dogodi da kupači ne zapaze jedinku koja ih je opekla, upozoravaju iz Centra.

Njezin se dodir pamti

Morska mjesečina smatra se najotrovnijom meduzom u Sredozemnom moru. Simptomi opekline se najčešće pojavljuju lokalno na mjestu kontakta. To su uglavnom kožne reakcije u obliku crvenila, boli, svrbeži, jakog osjećaja pečenja te pojave plikova. Rjeđe dolazi do komplikacija tj. do jačih alergijskih reakcija.

Opekline meduze Olindias muelleri su česte u Mediteranu, ali blaže od opeklina morske mjesečine, a simptomi najčešće nestaju nakon nekoliko sati.

Meduza se prepozna po prozirnim klobukom promjera četiri do šest centimetara s četiri radijalna kanala sa žuto-narančastim ili crvenkastim spolnim žlijezdama po cijeloj dužini. Na rubu klobuka nalaze se dva niza tentakula, crvenkasti ili žuti primarni tentakuli s ljepljivim jastučićima i tamniji sekundarni tentakuli.

Za razliku od morske mjesečine, koja cijeli životni ciklus preživi u vodenom stupu, meduze Olindias muelleri danju borave na morskoj travi ili makroalgama, a nakon zalaska sunca postaju aktivne i plivaju u vodenom stupcu. Zato ih se uočava u plitkim zatvorenim uvalama s gustim livadama na morskom dnu, najčešće u toplijem dijelu godine.

Zaštita protiv opeklina meduza ne postoji

Zaštita protiv opeklina meduza ne postoji pa iz Centra savjetuju da se u more ne ulazi kad su morske mjesečine zapažene. Ako se u more ipak ulazi, potrebno je zaštiti se odjelom iz lycre ili neoprena te držati lice iznad vode.

u slučaju kontakta, mjesto opekline nužno je isprati morskom vodom (ne slatkom) i nježno sastrugati zaostalo tkivo meduze s kože

hladite mjesto opekline ledom, ali ne direktno na kožu i nanosite preparate koji hlade i umiruju kožu

u slučaju težih simptoma i komplikacija savjetuje se potražitliječničku pomoć.

Morska mjesečina je holoplanktonska vrsta što znači da cijeli životni ciklus preživi u vodenom stupu. Brzo i aktivno pliva, ali njezina pojava, kako što je svojstveno svim planktonskim organizmima, najviše ovisi o morskim strujama, plimi i oseci te vremenskim prilikama. Stoga je vrlo teško predvidjeti točne lokacije i vrijeme pojavljivanja, istiaknuli su iz Centra za istraživanje mora.