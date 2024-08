Vatra im je progutala dom, a onda su se okupili dobri ljudi: "Vratit će se na drugi način"

Jedna tragedija dobila je sretan završetak, a Hrvatska ponovno pokazala veliko srce. Pola godine nakon požara, deveteročlana obitelj iz Okešinca kod Križa, dobila je novi krov nad glavom.

Požar se dogodio 24. siječnja, usred bijela dana. U svega nekoliko minuta ostali su bez kuće za čiju su kupnju netom podigli kredit. Troje od sedmero djece u trenutku požara bili su s majkom kod kuće. Ostali u školi, a otac Alen na poslu.

"Nisam ni bio svjestan što je bilo dok nisam na putu s posla dok mi nije kliknulo u glavi i kad sam došao i vidio...suze...užas.....Noge su odsjekle? Nisam znao što bih, užas", izjavio je tada Alen Tomašić.

Općina im je osigurala privremeni smještaj, a obitelj, prijatelji i sumještani pokrenuli su humanitarnu akciju za izgradnju nove kuće.

Bila je to jedna od onih situacija u kojoj je Hrvatska ponovno pokazala veliku solidarnost. U rekordna dva tjedna, financijska je konstrukcija riješena. Pojavio se potom i novi problem. Nije bilo građevinskog poduzeća koje bi izvodilo radove. No i to je ubrzo riješeno, jer se našao građevinar kojem profit nije bio na prvom mjestu.

"Vidjeli smo Vašu reportažu, čuli smo se Alenom i našli smo se, pregledali što treba, kako treba. Dogovorili materijale, radovi su krenuli. Čak smo odgodili par radova da dođemo da se krene i da im se napravi", obasnio je krajem travnja građevinar Dragan Perak

Povezala se s Tomašićima čitava zemlja. Danas su njihova djeca najsretnija na svijetu, a njihova je sreća najvažnija.

Useljenje sve bliže

Supruga Ivana Tomašić u razgovoru s Ivanom Čorkalom priznala je da nije očekivala ovoliki odaziv za pomoć njezinoj obitelji.

"Zaista, hvala svima. Najvažnije nam je bilo da zatvorimo kuću, sad će unutarnji radovi, to ćemo nekako", kazala je Ivana dodajući kako se obitelj useljenju nada u listopadu.

Ispričala je i kako su imali i neobične situacije kada su im se ''iz vedra neba'' javili ljudi iz Austrije koji su im, nakon što su vidjeli prilog na Dnevniku Nove TV, donirali dvije spavaće sobe.

"Kada se uselimo, oni će lijepo doći k nama, i zapravo smo sada s njima prijatelji", ispričala je Ivana Tomašić. Ljudi koji su im pomogli u obnovi, kaže, sada su im kao članovi obitelji.

Građevinac Dragan Perak, koji je odgodio druge poslove kako bi sa svojim ljudima pomogao Tomašićima, kaže – nije sve u novcima.

"Vratit će se na drugi način", kaže. Ipak, dodaje, nije bilo ugodno jer je kod drugih klijenata bilo kašnjenja. Unatoč tome, sve je napravljeno.

"Opravdali smo se", rekao je Perak reporteru Ivanu Čorkalu koji od početka prati priču deveteročlane obitelji.

