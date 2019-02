Tijela su greškom zamijenjena početkom rujna 2014. godine, a čovjek koji je tada radio u mrtvačnici na izdavanju pokojnika tvrdi da nema pojma kako je došlo do zamjene tijela. Na suđenju je utvrđeno da bolnica uopće nije evidentirala kome je tijelo pokojne Ivanke predano.

Na sprovodu vlastite majke doživjela je totalni šok - na samoj sahrani kći je otkrila da u lijesu leži druga žena, odjevena u odjeću u kojoj je trebala biti sahranjena njezina majka Ivanka.

Zbog nevjerojatnog slučaja zamjene tijela dviju pokojnica u Općoj bolnici Zabok Općinski sud u Zlataru u ponedjeljak je donio nepravomoćnu presudu prema kojoj bolnica kćeri mora platiti 10.500 kuna za duševne boli i 6000 kuna parničnih troškova.

Tijela su greškom zamijenjena početkom rujna 2014. godine, a čovjek koji je tada radio u mrtvačnici na izdavanju pokojnika tvrdi da nema pojma kako je došlo do zamjene tijela. Na suđenju je utvrđeno da bolnica uopće nije evidentirala kome je tijelo pokojne Ivanke predano, no iz dokumentacije se da zaključiti da je tijelo pokojnice Katice predano dan ranije, piše podravski.hr.

"Više od tri sata na dan sprovoda, prije ukopa, ja i moja obitelj čekali smo da se obavi zamjena tijela pokojnica. Pokojna Ivanka bila je obučena u odjeću pokojne Katice koja joj je bila vidno premalena te nije imala zube, iako su zubi uredno ostavljeni zajedno s odjećom u bolnici", ispričala je sudu Ivankina kći.

Tijelo Katice u to je vrijeme bilo u lijesu na groblju na drugom mjestu, no njezina obitelj nije imala pojma o tome sve do šokantnog otkrića obitelji druge pokojnice.

Sreća u nesreći bila je da su sahrane pokojnica bile u razmaku od samo jednog sata. Pogrebi su kasnili satima, no zamjena je ipak obavljena.

U presudi Općinskog suda stoji kako je očito da djelatnici bolnice nisu pravilno obilježili tijela zbog čega je i došlo do pogreške.