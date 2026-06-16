Milanović nije štedio Europu: "To je povijesno nesretan kontinet"

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća, Općina Donji Vidovec u utorak je obilježila Dan općine i blagdan sv. Vida, u godini u kojoj se obilježava 800 godina od prvog pisanog spomena Donjeg Vidovca, a na sjednicu je stigao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Predsjednik je u obraćanju istaknuo da međimurski kraj nije bio poharan najvećim nedaćama, ali da je, kao i svi krajevi, imao težak život i izazove.

"Ljudi su radili, možda su nekada i gladovali, ali one kataklizme europske povijesti, zbog čega je Europa povijesno nesretan kontinent, mržnje, genocida i svega onoga prekrasnoga, ali i svih najlošijih i najopakijih stvari koje je čovjek izmislio, sve je to smislila i provela naša slavna Europa", kazao je.

Milanović je istaknuo kako vjeruje da su u svojoj biti svi ljudi slični, bez obzira gdje žive, i sposobni za uspjeh, ali da ih "okolnosti čine različitima, boljima, lošijima, neuspješnijima" te dodao da je Međimurje uglavnom živjelo u nekoj vrsti mira, stabilnosti i predvidivosti.

"Nije tu bilo nikad nekih grandioznih projekata, nekih velikih novaca. Polako, sistematično, uvijek se znalo da čamac ide u jednom pravcu. A znate tko trese čamac? Onaj koji vesla, a ovdje su uvijek svi veslali i taj čamac je nekako išao u lijepom, dobrom, pozitivnom smjeru i to je ono što treba Hrvatskoj, a povijesno to nije imala", istaknuo je predsjednik.

A europske fondove koristite, jer to je naš novac, poručio je. "Nemojte biti previše zahvalni kada dobijete taj novac, ni centralnoj vlasti koja ga samo kanalizira, a niti Europskoj uniji koja nam daje ono što smo pogodbom dogovorili. Nismo mi ušli u Europsku uniju kao sirotinja, da bismo dobili milostinju", dodao je Milanović.

"Dalo bi se zaista razgovarati o tome što smo mi sve dali i što smo zauzvrat dobili od tog članstva u Europskoj uniji u koju vjerujem prvenstveno kao u ekonomski projekt slobodne trgovine, tolerancije, mira, a nikakav politički projekt zajedničke naddržave", dodao je.

Europska unija kao slobodna trgovina, kao otvoreno tržište, kao prostor nekakve tolerancije i razumijevanja - da, a kao neka naddržava koja će se naoružavati, ratovati, to ne, rekao je Milanović te dodao da se hrvatski narod "treba držati svojega".

"Budimo proračunati pa i sebični u nekim stvarima kao Hrvatska, da gledamo svoj interes, da se ne zanosimo nekim idejama, carskim projektima, naoružavanjima, 'obranom i posljednjim danima', nego da volimo svoje i da izbjegavamo one nevolje koje možemo izbjeći", poručio je.

Međimurski župan Matija Posavec izrazio je zadovoljstvo što sjednici nazoči i hrvatski predsjednik, rekavši kako je time "kao čovjek i kao institucija" poslao snažnu poruku o poštovanju prema vrijednostima ovoga kraja.

Dodao je da svaki kraj u Međimurju priča neku priču o svojoj povijesti, baštini i tradiciji. "Ništa nam ne pada s neba, jednostavno koristimo svaku šansu koju dobijemo", istaknuo je.

Načelnica Bojana Petrić ustvrdila je kako 800 godina od prvog pisanog spomena Donjeg Vidovca govori o zajedništvu i snazi zajednice.