Stroge upute za dužnosnike: Tko od političara putuje na utakmicu i kakva su pravila?

Vatrene će na utakmici protiv Engleza bodriti Damir Habijan. Za mjesto na tribini pobrinula se FIFA. Osigurali su određeni broj karata za hrvatsku delegaciju.

"Sigurno neću u prvom krugu putovat u Ameriku, ali drugi krug ovisi o saborskim obavezama, imamo i glasovanja. Nadam se da će ići što dalje ako je moguće i do kraja", rekao je Gordan Jandroković, predsjednik Sabora.

Gordan Jandroković, predsjednik Sabora Foto: DNEVNIK.hr

"Vjerojatno ću biti doma jer su 22 sata i gledat ću s obitelji. Pa uvijek idemo na pobjedu, ali bit će teško", rekao je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture pa nadodao kako on neće u Ameriku.

Oleg Butković, ministar prometa i infrastrukture Foto: DNEVNIK.hr

"Sutra smo u Bruxellesu na ministarskom sastanku, gledat ću utakmicu negdje u hotelu gdje budemo smješteni”, rekao je Ivan Anušić, ministar obrane.

Dužnosnici koji ipak putuju preko "bare" morat će se držati i pravila igre.

Mogu primiti dar do najviše 66 eura. Ali brane im se avionske karte, ulaznice, smještaj, ali i drugi troškovi na tuđi račun. Bit će pod povećalom i kad lete Vladinim zrakoplovom.

"Ukoliko s dužnosnikom putuje član njihove najuže obitelji koji su najčešće, kad se radi o visokim dužnosnicima, štićene osobe, nije sporno da putuju zrakoplovom u vlasništvu države iz načela ekonomičnosti", rekla je Ines Pavlačić iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Upute za političare - što ne smiju! Foto: DNEVNIK.hr

Upute za političare - što ne smiju! Foto: DNEVNIK.hr

Predsjednici Sabora i Države već su bili "okrznuti". Jedan je na utakmicu odletio u društvu sina, drugi je vodio suprugu.

Premijer Andrej Plenković na utakmicu protiv Paname odlazi s dvojicom ministara - Tončijem Glavinom i Antom Šušnjarom, predstojnikom kabineta i glasnogovornikom Vlade. S kanadskim premijerom susret je ranije dogovoren pa će nakon bilateralnih obaveza zajedno i na stadion. Ulaznice su u aranžmanu FIFA-e, dio troškova snosi domaćin.

Upute za političare - što ne smiju! Foto: DNEVNIK.hr

Prođu li Vatreni dalje put Amerike će vjerojatno i Zdravko Marić, bivši najvatreniji ministar uhvaćen na ramenima šibenskog kralja automobila. U Rusiji ga tvrdio je nije častio ulaznicama. Zbog posla sada preskače. Kao i većina oporbe koja je pročitala upute.

"Kada bismo i išli na Svjetsko prvenstvo to bi platila stranka, odnosno, mi sami", rekao je Zvonimir Troskot iz Mosta.

Upute za političare - što ne smiju! Foto: DNEVNIK.hr

Upute za političare - što ne smiju! Foto: DNEVNIK.hr

"Uopće ne mogu zamislit da netko hrvatskim političarima kupuje ulaznice od fizičkih ili pravnih osoba, da plaća troškove smještaja ili da su to nekakva čašćenja po restoranima", nadodao je.

"Smjernice nisam ni vidio jer ću prvenstvo pratiti odavde iz Zagreba", rekao je Damir Bakić iz SDP-a.

Gdje god, svi ionako žele samo jedno, pobjedu i novo slavlje.