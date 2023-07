Josep Borrell za Dnevnik Nove TV: "Prijetnja Ukrajini je prijetanja i sigurnosti Europske unije"

Na panelima se razgovaralo i o temama kao što su zapadni Balkan i energetika, ali i migracije zbog radnih mjesta. Svima se videoporukom obratio i ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je da na razne načine možemo i pokušavamo pomoći.

"Pokušavamo omogućiti Ukrajini pomoć tamo gdje mi, nažalost, imamo nesretno iskustvo. Jedno je razminiranje. Drugo gdje im možemo pomoći isto je nesretno. To je naše iskustvo vezano za odgovornost i procesuiranje ratnih zločina", objasnio je Plenković.

"U veljači 2022. neki su nam davali tri do 10 dana, ali ja sad stojim u Kijevu, iako bih volio da sam s vama u Dubrovniku. Ozbiljno vam kažem, više od polovice teritorija koje je Rusija okupirala, sada je oslobođeno", naglasio je ukrajinski ministar vanjskih poslova.

"Mi nećemo NATO uvući u rat. Ali ono što tražimo je pozivnica, jasan signal da će se Ukrajina pridružiti saveznicama, jednom kada se ispune sve potrebne obveze", dodao je Kuleba.

Reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić, koja prati Dubrovnik Forum, javila se uživo s najnovijim informacijama.

"Ovdje su dan proveli brojni ministri vanjskih poslova država Europske unije, kao i brojni predstavnici NATO-a, OECD-a, ali i međunardnih organizacija.

Novi koraci su na neki način isti koraci. Ponavlja se da je podrška tu u diplomatskom i financijskom vidu te u vidu naoružanja.

Prijetnja Ukrajini je i prijetnja ukrajinskoj sigurnosti, a navjeći faktor zaštite Ukrajini bilo bi članstvo u Europskoj uniji, rekao nam je danas Josep Borrell, visoki predstavnik Europske unije za pitanja vanske politike i sigurnosne politike.

Činjenica je da dokle god traje rat u Ukrajini, svi ovi razgovori o članstvu su tek načelni", zaključila je reporterka.

Paula Klaić Saulačić upitala je s Borrella o najvećem izazovu za Europsku uniju s obzirom na rusku agresiju na Ukrajinu na što je visoki predstavnik kazao da je najveći izazov upravo to - ruska agresija na Ukrajinu.

"To je najveći izazov i to je ono s čim se trebamo součiti i nastaviti podupirati ukrajinski narod u njihovoj borbi, to je najvažnije za Europsku uniju. Ovo je prijetnja našoj sigurnosti, ne samo ukrajinskoj već i našoj sigurnosti. To je prijetnja s kojom se suočavamo", naglasio je.

Što se tiče sljedećih koraka, Borrell je kazao da će se lideri NATO-a sastati u Viliniusu i odlučiti da će poslati jasan signal sigurnosnih obveza Ukrajini.

"Ali od strane Europske unije mi također možemo ponuditi sigurnosne obveze i angažman. I znate li koji je najveći? Članstvo! Članstvo je jedini, dobro ne jedini, ali najvažniji način pružanja sigurnosti Ukrajini. Da postane članica Europske unije", rekao je reporterki Dnevnika Nove TV.

"U međuvremenu nastavimo podržavati ne samo vojno, već i ekonomski i financijski. Mi smo uložili u ukrajinski rat više od 60 milijardi eura od početka rata. Također, danas je 500 dana od početka rata. 500 dana rata!

Siguran sam kako Putin uopće nije razmišljao o tome kada je naredio invaziju na Ukrajinu, 500 dana poslije, da će biti u situaciji u kojoj je sada", zaključio je visoki predstavnik EU.

S Borrellom se susreo i premijer Plenković koji je ovdje proveo sate na susretnima i bilateralnim sastancima - odradio ih je desetak, kazala je reporterka.

"Činjenica je da ipak nije izašao pred nas medije i nije odgovarao na aktualna medijska pitanja kojih je ovih dana u Hrvatskoj puno.

Isto tako, ostaje u Dubrovniku do ponedjeljka, ovdje će tradicionalno biti na otvaranju Dubrovačkih ljetnih igara. Bit će ovo jedan raznolik politički vikend za njega, predsjednika Sabora i ministre.

Predsjednik Milanović bio je pozvan na otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara, ali kako doznajem, on se ispričao i poslat će izaslanika.

Za sve one koji su mislili da bi se premijer i predsjednik, koji imaju itekako tema za razgovor, ovdje na jugu - to se neće dogoditi", rekla je za kraj Paula Klaić Saulačić.

