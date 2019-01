Od ove godine novosti za sve koji planiraju kupovinu stana ili automobila.

Država nastavlja sa subvencijama za stanove, ali pravo na produženje potpora na rok od dodatne dvije godine imat će i oni koji već sada imaju dijete, a ne samo oni koji dijete dobiju nakon što postanu korisnici programa.

Također, porez na promet nekretninama pada s 4 na 3 posto.

"Idemo u izmjenu zakona kako bismo omogućili i produljenje subvencije za one mlade obitelji koje već imaju dijete, a kupuju kuću, stan ili će graditi kuću. Omogućit ćemo onima koji imaju dijete da si produže subvenciju", rekao je ministar graditeljstva Predrag Štromar.

Zbog promjena u sustavu trošarina pojeftinit će neke kategorije automobila, i to oni skuplji od 400 tisuća kuna.

"Ako se smanji vrijednosno opterećenje od 8 do 10 posto na vozilo od 100 tisuća eura, recimo, tu bi vozilo moglo pojeftiniti i do 5 tisuća eura, ali opet, ovisi o gramima koje ispušta to konkretno vozilo", pojasnio je Hrvoje Paver iz Udruženja trgovine motornim vozilima.

