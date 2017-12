Agrokor kakvog smo nekad poznavali nestaje. Kako je sve to zamislila privremena uprava, objavit će sutra, a Dnevnik Nove TV donosi kako će izgledati tvrtka koja utječe na gospodarski rast ili pad s 0 cijelih 5 posto.

Od sutra počinje novo poglavlje u slučaju Agrokor. Mnogima koji su trgovali s Agrokorovim tvrtkama bit će poznato koliko će novca moći spasiti, a koliko otpisati.

Kako bi u budućnosti trebao poslovati Agrokor u Dnevniku Nove TV je analizirao Mislav Bago.

Kirurške operacije u svakoj tvrtki

„Od sutra počinje nova faza spašavanja Agrokora, to jest onoga što se da spasiti. Slijedi gotovo kirurška operacija u svakoj tvrtki“, izvijestio je Bago.

Agrokor bi se trebao podijeliti u dvije tvrtke, prva koja će se osnovati na proljeće mogla bi se zvati Agrokor Holding dok bi druga bila sadašnja tvrtka Agrokor.

„U "Holding Agrokor novi" ulazi 30-ak tvrtki za koje se procjenjuje da bi mogle opstati na tržištu. Tu su između ostalog Ledo, Zvijezda, Belje, Jamnica, Pik, Tisak, Vupik i Konzum. Jamnica će na primjer ostati Jamnica, ali će se vjerojatno osnovati poduzeće pod drugim nazivom. S druge strane u tvrtku "Agrokor" ulaze dugovi, stečaj i predstoji likvidacija koncerna koji je obilježio zadnjih 20 godina“, objašnjava Bago.

28 milijardi kuna dugova ide u otpis

Procjenjuje se kako u tvrtku Agrokor ulazi 27 do 28 milijardi dugova koji će se otpisati.

Svi dobavljači, mali dioničari i banke moraju biti svjesni da će se otpisivati od 10 do 90 posto potraživanja prema Agrokoru. U novu pak tvrtku ulaze one koje mogu opstati na tržištu. Procjenjuje se da tih 30 tvrtki vrijedi oko 18,75 milijardi kuna. Njihovi su dugovi 18,75 milijardi kuna. To je procjena koju te tvrtke mogu podnijeti u sljedećem razdoblju u sljedećih četiri do pet godina kako bi stale na noge. Kako bi opstale na tržištu, morat će se osigurati i svježi kapital“, zaključuje Bago.

