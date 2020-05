Nastavlja se nestabilan tjedan. Od cijelog tjedna najbolje izgledaju četvrtak i petak, kad se očekuje većim dijelom sunčano, a u petak i toplije vrijeme.

Vremenske prilike danas će u većem dijelu zemlje biti ne baš najugodnije. Ponovno će biti oblačnije, a mogući su i grmljavinski pljuskovi, i to češće prema kraju dana. U dijelovima zemlje nestabilno će se zadržati još i u srijedu. Od cijelog tjedna najbolje izgledaju četvrtak i petak, kad se očekuje većim dijelom sunčano, a u petak i toplije vrijeme.

Na sjevernom Jadranu bit će malo više sunca, ali će puhati jaka bura. U polju smo izjednačenog ili malo povišenog tlaka, no preko naših krajeva premieštat će se frontalni sustav vezan za ciklonu u Sredozemlju.

Očekuje nas promjenjivo ili čak pretežno oblačno jutro, a više oblaka bit će u gorju i u Slavoniji, no kiše, iako ne mnogo, već prijepodne može biti baš posvuda. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji veći dio dana južni vjetar i jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 11 do 16, a na moru većinom između 16 i 21 stupanj.

U središnjoj Hrvatskoj bit će promjenjivo oblačno, povremeno s kišom ili kakvim pljuskom. Zapadnije u zemlji, osobito prema gorskoj Hrvatskoj, krajem dana može biti i obilnije kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti između 21 i 24 stupnja.

U Slavoniji i Baranji prevladavat će oblačno, povremeno s kišom, a u Posavini poslijepodne stoji i nešto veća mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Temperatura će biti od 22 do 24 stupnja.

Većinom oblačno cijeli dan u gorskoj Hrvatskoj, povremeno s kišom ili pljuskovima, osobito poslijepodne i prema večeri, kad kiša lokalno može biti obilnija. Nešto sunčanije bit će pak na sjevernom Jadranu, dijelom vedro, ali uz promjenjivu naoblaku i rijetku mogućnost za malo kiše ili pljusak, ponajprije u Istri. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a temperatura će biti oko 25 stupnjeva. U gorju će biti svježije, većinom između 17 i 20.

U Dalmaciji će biti promjenjivo oblačno, također povremeno uz malo kiše ili pljusak, osobito na jugu. Veći dio dana puhat će jugo i južni vjetar, jedino će južnije u regiji poslijepodne prolazno okrenuti na jak sjeverac. Temperatura će se kretati od 24 do 27 stupnjeva.

U srijedu slijedi razvedravanje, najprije na sjeverozapadu, dok će u gorju i na istoku i dalje mjestimice kišiti. Zapuhat će umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak uz koji će i osvježiti. U četvrtak i petak potom sunčano, a slabljenjem vjetra u petak će ponovno biti i toplije.

I na Jadranu će se u srijedu razvedriti, prvo na sjevernom dijelu, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova. Pojačat će bura, a tijekom dana se i proširiti na cijeli Jadran. Pritom podno Velebita može biti i orkanskih udara. U četvrtak i petak bit će sunčano, slijedi smirivanje bure, a u petak, nakon burnog osvježenja i na moru ponovno toplije.

