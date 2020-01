U javnu raspravu upućen je prijedlog izmjena Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Prema tom prijedlogu, upotreba svih vrsta petardi bila bi zabranjena i kažnjiva tijekom cijele godine, pa tako i tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu uputilo je izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

"Zbog sustavnog kršenja odredbi važećeg Zakona kojim su uređena pitanja prodaje i uporabe petardi i redenika kategorije F2 i F3, s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi, a posebno osoba mlađih od 18 godina, predloženim izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, pored dosadašnje zabrane petardi i redenika kategorije F3, zabranjuje se prodaja, posjedovanje i uporaba petardi i redenika kategorije F2 građanima za osobne potrebe", navodi se u tekstu javne rasprave.

Iz MUP-a navode da je građanima i dosad bila zabranjena nabava i upotreba petardi kategorije F3 tijekom cijele godine, no zbog manjkavosti zakona nije bilo zabranjeno posjedovanje te vrste pirotehnike te nije bilo zakonske osnove za oduzimanje petardi i redenika kategorije F3 građanima koji bi bili zatečeni s njima.

Također, navodi se i da, iako je zakonom bila zabranjena uporaba navedenih kategorija osobama mlađima od 18 godina, prema podacima ministarstva, najčešće ozlijeđene osobe upravo su maloljetnici. "S tim u vezi, u periodu od 15. prosinca 2017. do 8. siječnja 2018. godine, od uporabe petardi ozlijeđeno je 16 osoba, od čega petero djece mlađe od 14 godina, a od 15. prosinca 2018. do 8. siječnja 2019. godine ozlijeđene su 23 osobe, od čega 6 djece", ističe se u dokumentu.

Osim toga, predloženo zakonsko rješenje ima cilj smanjiti i broj smrtno stradalih i ozlijeđenih životinja, a upravo su o tim događajima tijekom primjene važećeg Zakona učestalo izvještavale zabrinute udruge i brojni građani, dodaje se u tekstu javne rasprave.

Kršenje novog zakona bit će kažnjivo. Predviđene su kazne od 5000 do 15.000 kuna za fizičke osobe koje nedozvoljenu pirotehniku nabavljaju, posjeduju ili upotrebljavaju te kazna od 10.000 do 30.000 kuna za one koji ih prodaju. Kažnjiva postaje i upotreba pirotehničkih sredstava na prostorima okupljanja većeg broja građana. Ovo ne vrijedi za pirotehniku kategorije F1 (poput prskalica, fontana i vulkana).