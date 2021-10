Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sastao se s Miloradom Dodikom, predstavnikom srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, u utorak u Uredu Predsjednika RH na Pantovčaku u Zagrebu.

''Sastanak Milanovića s Dodikom nastavak je aktivnosti Predsjednika Republike u cilju stabilnosti i funkcioniranja Bosne i Hercegovine, te ostvarenja legitimnog predstavljanja sva tri konstitutivna naroda u skladu s Daytonskim sporazumom'', priopćeno je iz Ureda predsjednika nakon sastanka dvojice dužnosnika.



S Pantovčaka su podsjetili i da je ''s tim ciljem Milanović ranije održao sastanke s Bakirom Izetbegovićem, predstavnikom bošnjačkog naroda i Draganom Čovićem, predstavnikom hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini''.



Mnogima je tada pažnju privuklo to što je na sastanku s Izetbegovićem bio i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić.



"Mesić me nazvao i predložio taj susret. Došao je s gospodinom Izetbegovićem. Vjerojatno se i Izetbegović osjećao bolje. Inicijator sastanka sam ja, prije godinu dana, sad se to dogodilo. Nije uobičajeno, ali tak' je bilo", kazao je kasnije Milanović o dolasku Mesića na sastanak.