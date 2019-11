Zavezani za krevete i radijatore poput kakvih životinja. Fotografije i snimke najranjivijih - djece s intelektualnim poteškoćama - u takvim uvjetima, razbjesnile su građane Bosne i Hercegovine. Ljudi su izašli na ulice, a institucije su hitno reagirale i smijenile ravnatelja i upravu. Sve se činilo kao sretan kraj strašne priče, ali informacije do kojih je došla ekipa Provjerenog još su šokantnije jer djeca su očito poslužila samo za političke obračune.

Šokantne snimke iz doma za djecu s poteškoćama su stare, a smijenjeni ravnatelj Redžep Salić je prije nekoliko mjeseci u parlamentu sam progovorio o kriminalu unutar ustanove. Dakle, ne samo da su djecu držali u nehumanim uvjetima nego su ih i potkradali. Otimali su donacije, krali hranu i odjeću, izvlačili novac iz ustanove.

Iako je ovo naizgled bila najbrža reakcija institucija na nepravilnosti, neke su stvari nejasne. Naime, prije dva mjeseca je sada smijenjeni direktor u Parlamentu Federacije BiH progovorio o stanju koje je zatekao dolaskom na tu funkciju.

"Ogroman je kriminal u Zavodu Pazarić. Pozivam vas da svim svojim sredstvima pozovete FUP i SIPA-u i Tužilaštvo da dođu i da vide kakav je kriminal", kazao je Redžep Salić, smijenjeni direktor Zavoda Pazarić.

Šokirani prizorima i zbunjeni tvrdnjama direktora da snimke nisu nastale sada, ekipa Provjerenog otišla je u Pazarić, u Bosnu i Hercegovinu, gdje su im otvorili vrata, ali nisu dopustili ulazak u paviljone.

U Zavodu Pazarić trenutno je smješteno 340 štićenika iz Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije. Kakvi su točno uvjeti u prostorijama ekipa Provjerenog nije se mogla uvjeriti jer im nisu dali dozvolu za snimanje.

Vezano dijete (Foto: Dnevnik.hr)

Štićenici su smješteni u osam paviljona, a neke zgrade su u vidljivo lošem stanju. Ekipa Provjerenog razgovarala je s nekoliko medicinskih sestara koje ne žele pred kamere jer se boje za svoje radno mjesto. Ipak, jedan je zaposlenik pristao anonimno progovoriti. Dobro zna sve što se radilo - bio je svjedokom vezivanja djeteta prilikom jednog napada.

"Trza nogama, rukama, zapjeni se, ne znaš što da radiš. To su trenuci napada koji mogu trajati tri minute, pola sata, deset minuta...Nitko ne naređuje da ih se veže, to je trenutna stvar. Bilo tko da se nađe od zaposlenika, moraš nešto učiniti", priča naš izvor.

Otac djeteta ostao u šoku

Nurfet Kišmetović, otac djeteta s intelektualnim poteškoćama, prilikom jednog posjeta 12-ogodišnjem sinu Davidu koji boravi u Pazariću, ostao je šokiran. Bio je svezan za krevet preko trbuha, kaže.

"Ja to ne bih možda ni primijetio, nego znate onako kada dijete, kada dođe roditelj, on potrči da ga zagrli, da ustane, međutim on je počeo ustajati i vratio se. Ja sam tada vidio da je svezan. Vjerujte, jednostavno sam bio u šoku. To je bilo negdje u travnju 2018. Dugo čuvao u sebi sve do jedne emisije na Novoj BiH gdje sam obznanio da je to bilo tako“, priča otac.

Nurfet Kismetović (Foto: Dnevnik.hr)

Štićenicima Zavoda neprestano stiže pomoć. Šalje se novac, hrana, odjeća, no onda donacije, prema riječima našeg izvora, uzimaju zaposlenici.

"To se probere i roba se odnese", priča on i dodaje kako se to radilo unazad 10 do 15 godina.

Kralo se tako i meso koje je stizalo za islamski blagdan Kurban Bajram. Dio mesa se, kaže, otpisivao pod izlikom da se pokvarilo.

"Mi smo svjedoci da se meso nije usmrdilo ni gram, ni kilogram tog mesa. Ako imate meso za otpis u količini od nekoliko tona, mora se zakopati, mora u prisustvu neke komisije, nekoga... Mora bit trag neki tome. Dio mesa je išao preko mesnih industrija, privatnih, većih, jačih... prebijala se roba za robu, ali i to je bilo sumnjivo. Za koji iznos, za koju vrijednost po kilogramu je to taljeno?", pita se izvor.

Namještanje javnih nabava

Svjedokom je bio i namještanja javnih nabava, pogodovanja i preplaćivanja građevinskih radova. Kaže kako je to radila kompletna uprava, zajedno s Upravnim i Nadzornim odborom.

Na ovo je prvo, kaže, upozorila prvo vršiteljica dužnosti direktorice, nakon čega je stigla i inspekcija, i potvrdila da se muljalo na građevinskim radovima. A onda je sve nepravilnosti prijavio i smijenjeni direktor Redžep Salić.

"Samo na jednoj zgradi, kući u Ramićima je preko 260. 000 maraka razlike. Pokrali su i odnijeli svojim privatnim kućama na vilama, gdje su ljudi potvrdili to koji su radili. Čitavi Upravni i Nadzorni odbor kad sam tražio umanjenje njihovih primanja, pokušali su svu priču okrenuti prema meni“, priča Salić.

Iz Upravnog odbora ovo demantiraju. Nakon Salićevog istupa u Parlamentu u Zavod je stigla Komisija za praćenje zaštite prava osoba s duševnim smetnjama. Imamo izvještaj u kojem se na 40 stranica detaljno opisuju svi nedostaci.

"U Zavodu je zaposlen samo jedan doktor opće prakse. U pojedinim paviljonima postoji problem s neugodnim mirisom zbog slabe provjetrenosti prostorija i vlage. U spavaćim sobama se nalazi maksimalno šest kreveta, dok je prema važećim standardima predviđeno najviše četiri", navodi se samo u jednom dijelu izvještaja.

Na loše stanje u Zavodu upozoravali su i pravobranitelji za ljudska prava BiH u svoja dva izvještaja - 2009. i 2018.

Cijelo se desetljeće zna da je stanje u Zavodu zabrinjavajuće. A u fokus javnosti dolazi tek sada jer je federalna zastupnica, snimke i fotografije pustila u javnost - na Međunarodni dan djeteta.

"Mnoga od te djece sama pružaju ruke da im se vežu zato što su navikli da, kako je dokumentovano, i po 14 sati budu vezanih ruku i nogu", kazala je Sabina Ćudić, federalna zastupnica Naše stranke.

Iz snimki koje su objavljene ne može se utvrditi kada su nastale i koliko je dugo vezivanje trajalo. Zastupnica se na naše pozive i SMS-ove da nam pojasni te stvari danima nije javljala.

Pitali smo zato člana njezine stranke i premijera Kantona Sarajevo Edina Fortu.

Na pitanje je li upoznat s time da su te fotografije nastale nešto ranije, odgovara: "Naknadno sam to saznao da je moguće da su te fotografije nastale ranije".

Na pitanje zašto se tek sada reagiralo, ako su za to znale sve vlade u prošlom desetljeću, Forto odgovara: "Ne znam koliko detalja se znalo. Mi sad reagiramo jer su ove neke činjenice izašle na vidjelo, ja osobno nisam znao“.

Sabina Ćudić je i sama potvrdila da su starije, prema njezinim tvrdnjama, ne starije od godinu dana. Redžep Salić je postao direktor u svibnju.

Nemoguće da ministar nije znao za kriminal

Ministar rada i socijalne politike iz iste je stranke kao i smijenjeni direktor. Tako da je gotovo nemoguće da nije znao za kriminal i nepravilnosti u Pazariću, pogotovo zato što je ministarstvo to koje Vladi predlaže članove Upravnog i Nadzornog odbora.

Vesko Drljača, ministar rada i socijalne politike (Savez za bolju budućnost) kadrovirao je u Upravnom i Nadzornom odboru, a na pitanje gdje je njegova odgovornost za sve ono što se događalo poručuje:

"Što se tiče ovog Upravnog odbora on je imenovan krajem prošle godine, prošli i pretprošli je imenovan od ranije. Njemu je istekao mandat, svatko će odgovarati za svoje postupke. Saznao sam u travnju ove godine. Kada je to utvrđeno, hitno sam naložio da se nalože daljnji radovi, da se informira sud, da se poduzmu mjere, da se informira policija. Odgovornost se mora utvrđivati i to je osnovna zadaća svih nas".

Zastupnica Alma Kratina iz stranke Demokratska fronta Željka Komšića je nakon izjave da postoje situacije u kojima se dijete mora vezati, postala metom žestokih kritika.

"Ja nisam rekla da se pacijenti moraju vezivati, ali sam rekla da zasigurno medicinska struka zna na koji način je dozvoljeno. Vi imate tu djecu i starije s teškim psihičkim poteškoćama. Njima se treba pomoć", kaže Kratina.

Psihijatar: "Djeca ne smiju biti tako vezana"

Sarajevski psihijatar objašnjava da je po zakonu moguće vezati djecu i starije samo kada terapija lijekovima ne djeluje, a opasni su za sebe ili za druge. To može odrediti stručna osoba to jest psihijatar, a iznimno doktor i medicinska sestra-tehničar. Roditelja ili staratelja se mora obavijestiti da je njihovo dijete vezano. Ono smije biti vezano najdulje dva sata, nipošto dulje i onako kao na slikama.

„Onako kao na fotografijama se ne može vezati bez obzira na procjenu psihijatra. Ono vezanje nema smisla, posebno ona slika gdje osoba sjedi na podu i fiksirana je za radijator. Ne može se ta osoba ostaviti kao da je neka životinja, to apsolutno ne dolazi u obzir“, kaže sarajevski psihijatar i sudski vještak Omer Ćemalović i dodaje kako postoje formulari koji bi trebali biti popunjeni za to vezivanje.

Nurfet Kišmetović je samohrani roditelj. Zbog poteškoća svojega sina preselio se iz Velike Kladuše u Sarajevo. Sada ondje živi sam i radi, a sina posjećuje svaki vikend.

„On meni znači život, on meni znači sve. Pa ja u Sarajevu nemam nikoga, već njega. Ako vjerujete, nemam nikoga“, kaže Kišmetović.

Nurfet je za svojega sina tražio bolji smještaj, kaže, ali nije ga uspio pronaći u zemlji. I zato je sada Pazarić njegov dom - većinu dana u godini. Razne životne sudbine natjeraju roditelje da svoju djecu s teškim problemima smjeste u ustanovu. Neki nemaju ni znanja ni mogućnosti brinuti se o njima i zato izdvajaju iz svojega džepa kako bi se njihovom djecom bavio netko tko se za to školovao, tko zna.

Je li smjena nedavno postavljenog direktora i dvaju odbora zaista rješenje za ovaj Zavod? Zavod u kojem na 19 teških bolesnika ide jedna njegovateljica, u kojoj djeca borave u vlazi i ustajalom zraku bez adekvatne zdravstvene skrbi, u kojoj se otuđuju donacije. Tko će oduzeto vratiti, tko će djeci traume zaliječiti i spriječiti da se nove više nikada ne stvore?

