Šokantne snimke tretmana djece s mentalnim poteškoćama u specijaliziranoj ustanovi u Pazariću kod Sarajeva u petak su rezultirale odlukom o smjeni ravnatelja i članova upravnog i nadzornog odbora te ustanove, no ombudsmani za ljudska prava BiH upozorili su kako je ovaj slučaj tek vrh ledenog brijega jer je slično stanje u svim takvim ustanovama u državi.

Vlada Federacije BiH u petak je donijela odluka o smjeni Redžepa Salića, ravnatelja Zavoda za skrb o mentalno invalidnoj djeci i omladini u Pazariću, a smijenjeno je i pet članova upravnog te tri člana nadzornog odbora, koji su ranije imenovani na temelju stranačke pripadnosti. Vlada je donijela i odluku o izvanrednom inspekcijskom nadzoru u zavodu u Pazariću, a tamo je tijekom dana provjere započelo i tužiteljstvo Sarajevske županije.

Istraga i smjene uslijedili su nakon što je zastupnica u parlamentu Federacije BiH Sabina Čudić ranije ovog tjedna objavila snimke na kojima se vidi kako su štićenici smješteni u zavod u Pazariću izvrgnuti nehumanom tretmanu, a neki od njih vezani za radijatore ili krevete na kojima su prljavi madraci i posteljina. Objavljivanje tih snimki potaknulo je i prosvjede u Sarajevu, a stotine su građana pred sjedištem entitetske vlade u četvrtak i petak tražile poduzimanje hitnih mjera kojima bi se popravilo stanje u Pazariću.

Smijenjeni ravnatelj Salić branio se tvrdnjom kako snimke nisu mogle nastati u razdoblju u kojemu je on ravnatelj, jer je osobno zabranio vezivanje djece otkako je imenovan prije pet mjeseci. Podsjetio je i kako je upravo on ukazao na činjenicu da je ranija uprava zlorabila resurse zavoda te novac odobren za njegovo financiranje, no to mu nije pomoglo da izbjegne smjenu.

Godinama upozoravaju na probleme

Ombudsmani su pak na izvanrednoj konferenciji za novinstvo u Banjoj Luci podsjetili kako već godinama upozoravaju na probleme u takvim ustanovama, koje nitko ozbiljno ne rješava. "Ovakvo je stanje u svim sličnim ustanovama u BiH, samo što tamo nitko nije napravio fotografije", kazala je ombudsman Jasminka Džumhur.

Istaknula je kako nema smisla sada svu krivnju prebacivati na njegovateljice, stavljene u nemoguću situaciju da bez elementarnih uvjeta skrbe o skupinama u kojima je po osamnaest štićenika. Kazala je kako je pravi problem to što u BiH ne postoji uređen mehanizam po kojemu bi se u ustanove smještale osobe s mentalnim poteškoćama. Zbog toga se i događa situacija kakva je u zavodu u Pazariću - da tamo radi čak 27 ekonomista, a samo osam medicinskih sestara, upozorila je.

Zavod uopće nema posebno opremljenu prostoriju u koju bi se smještalo pacijente sklone samoozljeđivanju ili ozljeđivanju drugih osoba, a njihovo "fiksiranje" u tim okolnostima samoinicijativno moraju provoditi njegovateljice jer jedan neuropsihijatar, koji bi jedini mogao određivati takve mjere, opslužuje čak tri ustanove i fizički ne može stići odgovoriti svim zadaćama koje se pred njega postavljaju. "Pitanje je čemu u tim uvjetima uopće služe upravni i nadzorni odbori takvih ustanova, za čije se sjednice godišnje mora izdvojiti po 50 tisuća eura", kazala je Džumhur.

Njezin kolega Ljubinko Mitrović je kazao kako bi se svi podjednako šokirali kada bi vidjeli kakvo je stanje u Psihijatrijskoj klinici u Banjoj Luci. "Stanje je doista jako, jako loše u svim sličnim ustanovama", kazao je Mitrović te dodao da banjolučka psihijatrija treba hitnu selidbu u objekte prikladnije od onih u kojima je sada smještena.