Dok je u Zagrebu kriza vlasti, gradonačelnik Milan Bandić ponaša se kao da se ništa ne događa. O tome dan poslije pada kvoruma na sjednici zagrebačke skupštine i ucjene Zlatka Hasanbegovića, Bandić ne želi govoriti. Ali, zato citira Stepinca, priča o ozljedi zgloba, uvjerava da bi mogao predavati na Oxfordu i Cambridgeu i neprimjereno razgovara s novinarkom Dnevnika Nove TV Ivanom Brkić Tomljenović.

Gradonačelnik Zagreba jutro je proveo na štakama, pa je krenuo na događaj s ministarstvom zdravstva, u stranci se susreo s olimpijkama u vatrogastvu, a popodne je već bio bez štaka, ali je šepao u društvu rumunjskog kraljevskog para.

"Na dan mrtvih sam uganuo zglob i zaradio trostruki prijelom", objašnjava svoju pojavu Bandić, no na novinarska pitanja nije davao konkretne odgovore.

Seksistički ispad

Nakon što je novinarka Nove TV Ivana Brkić Tomljenović inzistirala na konkretnim odgovorima o političkoj situaciji u Zagrebu, Milan Bandić je imao još jedan seksistički ispad.

Na upit "Imate li i dalje većinu u skupštini?" Bandić je odgovorio kako "mene skupština nije izabrala. Mene su građani izabrali. Nije skupština mene izabrala sunčeko moje drago. Mene su građani izabrali, a većinu u skupštini, za to ćete pitati predsjednika skupštine i potpredsjednicu." Na odgovor novinarke kako ona nije njegovo sunčeko, uzvratio je kako se on ne bavi većinom u skupštini.

Hasanbegović traži ispriku

Trenutnu većinu u skuštini drže HDZ, Bandić i Zlatko Hasanbegović, koji traži ispriku zbog sastanka s Draganom Markovićem Palmom.

"Ja se ne bavim Zlatkom Hasanbegovićem, on je velika perspektiva naše politike, nešto veća od Dinka Kosora", komentirao je Bandić.

Hasanbegović je s druge strane uvjeren kako će se Bandić presložiti sa SDP-ovcima te poziva da se to i učini i liši nas nepotrebnih kontroverzi.

Iz SDP-a traže da Bandić pokaže većinu do ponedjeljka ili traže nove izbore, dok Bandić tvrdi da je moguća i nova presložena većina u gradu, no na nacionalnom nivou Ministarstvo ne traži.

"To nije točno i to je jedna od teza koja se namjerno ubacuje u politički prostor kako bi se namjerno pokušalo izazvati političke nestabilnosti", rekao je Jandroković.



Darinko Kosor također proziva Bandića za bujanje saborskog kluba, te tvrdi da će on to sto puta ponoviti pa će na kraju DORH reagirati.



Živi zid, doznajemo, dovršio je kaznenu prijavu protiv Bandića i bivše HNS-ovke Marije Puh,

koja je prešla u Bandićevu stranku. Žele da se istraži kako je njezin brat dobio posao u ZET-u.

Prijavu sutra šalju DORH-u.

