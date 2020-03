Premijer, predsjednik, ministri i članovi Kriznog stožera održali su još jedan krizni sastanak nakon jučerašnjih snažnih potresa koji su dodatno otežali borbu protiv širenja epidemije koronavirusa.

Državni vrh održao je još jedan krizni sastanak u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici nakon kojeg će se javnosti obratili ministri Vili Beroš i Davor Božinović.

Božinović je rekao kako su razmatrali kako će usporiti širenje zaraze te će više informacija dati na redovitoj sjednici Stožera u 16 sati. Kazao je i kako nema novih informacija o žrtvama potresa.

"Štete se još utvrđuju. I da je riječ o poptuno normalnoj to je posao koji traje dugo. Sada se prvo mora utvrditi koji su to objekti u kojima ljudi mogu nastaviti živjeti. Fokusirajte se na koronavirus, to je glavni neprijatelj. Poštujte odluke. Iako vam se čini da neprijatelj nije tu, on je prisutan", rekao je.

Prije ministara kratko se obratio predsjednik Sabora Gordan Jandroković i kazao kako će se sjednica Sabora održati u staroj zgradi INA-e.

"Također, saborski zastupnici putovat će zbog obaveza koje imaju tako da se odredba o izuzecima od zabrane napuštanja odnose i od njih", rekao je Jandroković.

Stožer apelira na građane da se bez obzira na potres i izlazak na otvoreno pridržavaju mjera distanciranja jedni od drugih zbog sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.

Voditelj Nacionalnog stožera Davor Božinović izjavio je kako je njihova glavna zadaća i dalje borba protiv koronavirusa, pozivajući građane da se i u situaciji koju je zakomplicirao jutrošnji potres pridržavaju mjera socijalne distance i higijene. Danas su uvedene i mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta (osim u iznimnim slučajevima i uz propusnice).