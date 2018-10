Ponedjeljak je dan D za radnike Uljanika i 3. maja. Ako ne dobiju plaću, sindikati pokreću mirenje. U međuvremenu, kanadski naručitelj otkazao je narudžbe, a štetu od 100 milijuna eura platit će porezni obveznici.

Kanadski naručitelj, ne želi riječke brodove. Četiri naručena su otkazali. ''Posla imamo u 3. maju unatoč otkazivanju, uz malu količinu materijala koji imamo. Mi radimo inače na tim brodovima, ali to je 15 posto od ukupnog kapaciteta koji bi mogli imati'', pojašnjava Juraj Šoljić, predstavnik radnika u NO-u 3. maj.

Imat će porezni obveznici štete zbog otkazivanja narudžbi i to oko 100 milijuna eura. A radnicima treba do ponedjeljka i isplatiti plaću. ''Ukoliko ne bude do ponoći 15., 16. ćemo sukladno zakonu o radu inicirati mirenje'', kaže Šoljić.

Država novac više ne smije dati. ''Mi smo aktivacijom Uljanikovog novca u HPB-u, ja ću se usuditi reći, osigurali zadnje dvije plaće. Posljednjih šest ili sedam osigurani su kreditom za koji je država dala jamstvo. Mislim da dalje na ovakav način ne ide'', rekao je Darko Horvat, ministar gospodarstva.

Račun 3. maja je blokiran. 60 dana blokade istječe za deset dana. Ili slijedi stečaj. ''Nije rješenje stečaj. Ministre aktivirajte se, neka se aktiviraju stručne službe. Dovoljno je da se deblokira račun 24 sata, i onda opet teče rok od 60 dana, dobili smo novih 60 dana'', kaže Šoljić.

No, odluke, kakve god bile, poručuje Horvat, morat će se donijeti: ''U ovom trenutku neću se loviti za riječ stečaj, ali ako i dođe do njega, to će biti jedan od insolvencijskih postupaka na raspolaganju. A što će biti poslije vidjet ćemo.''

Kao i tko će biti strateški partner. Ukrajinci su Uljanik obišli u petak. A zainteresiranih ima još, kaže Horvat.

Kako za 3. maj tako i za Uljanik. Ono prvo što zanima radnike jest ponedjeljak i stanje na njihovim računima. No, odgovor na to pitanje iz uprave - nismo dobili.



