Predsjednik Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja i glavni povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske u tom brodogradilištu Juraj Šoljić izjavio je, komentirajući informaciju da je kanadska tvrtka Algoma pokrenula postupak otkazivanja gradnje četiri broda u 3. maju, da se Uprava Uljanika nije dovoljno potrudila da se ti ugovori zadrže i brodovi završe u 3. maju.

Kanadska brodarska kompanija Algoma Central Corporation objavila je na svojim internetskim stranicama u petak da je poduzela korake kako bi otkazala preostala četiri ugovora o novogradnjama s hrvatskim brodogradilištem 3. maj.

"Evidentno je da prodaja, nabava i konstrukcija inače stacionirana u pulskom brodogradilištu, a 3. maj je stavljen po strani i njegovi problemi se rješavaju posljednji. Osim kanadskog naručitelja za četiri broda, već su otkazani brodovi i za norveškog naručitelja. Nadam se da će napokon stručne službe Ministarstva gospodarstva i Ministarstva financija, s obzirom da brodovi imaju određena bankovna jamstva države, aktivnije svi zajedno uključiti u pronalasku novog vlasnika brodova jer su oni trenutno bez vlasnika i mogu se staviti na tržište", kazao je Juraj Šoljić za DNEVNIK.hr.

"U Upravi Uljanika nisu učinili dovoljno da zadrže ugovore za gradnju četiri broda za prijevoz rasutog tereta, nego su pustili da bude što bude," rekao je Šoljić. Istaknuo je da je kanadski brodovlasnik želio u 3. maju završiti sva četiri broda, ali da se na tome nije dovoljno radilo te da će državni proračun zbog raskid tih ugovora i izdanih jamstava biti oštećen za više od 100 milijuna eura.

"Najmlađi broj 529 nije ni počet, on je bio opcijski brod. Što se tiče broda 528, imamo izrezane dvije trećine limova i jednu trećinu profila za taj brod, a početa je pomalo i montaža. Brod 527 je brod koji je na navozu, sekcije su gotove i one se sklapaju na navozu. Porinuće tog broda trebalo je biti iduće godine. I tu je brod 733 koji je bazni trećemajski brod, u našoj je knjizi narudžbe, on je na 60-65 posto gotovosti, nedostaje mu još specifična oprema koju treba ugraditi. Točnog podatka o šteti nema, no barata se s brojkom od najmanje 70 milijuna eura", objasnio je Šoljić.

Naglasio je da u knjizi narudžbi 3. maja sada preostaje samo jedan brod te da nije dovoljno voditi po brodogradilištu potencijalne partnere jer ih se uskoro više neće imati gdje voditi.

Postoje barem četiri potencijalna investitora

Po njegovim riječima, postoje barem četiri potencijalna investitora i partnera za 3. maj, ali se 3. maj na neki način i dalje drži kao taoca cijele situacije. Rekao je da treba raditi na planu restrukturiranja, ali i da treba rješavati tekuće probleme, kao što su isplata plaća i deblokada računa.

Šoljić je naveo da je jučer još jednom uputio zamolbu ministru gospodarstva Darku Horvatu da se ulože dodatni napori kako bi se deblokirao račun i kako bi se zaštitila imovina 3. maja.

"Apeliram na dobavljače i kooperante koji su nam blokirali račun, da povuku blokade makar na 24 sata kako bi se mogla isplatiti plaća za rujan. To bi bilo samo još ovaj mjesec i pol dok ne krene program restruktuiranja brodogradilišta. Mi u 3. maju čekamo 15. u mjesecu, možemo čekati do 20. listopada, nakon 20. ne garantiramo mir nikome. Pitanje je kamo ćemo tada krenuti, a vjerojatno ćemo krenuti po novce u Pulu. 3. maj je doveden u ovu situciju, 3. maju su oteti novci. Uljanik d.d. je imao povijesnu šansu dokazati da brodogradnja u Hrvatskoj može opstati s dva brodogradilišta u grupaciji, ali ova Uprava to nije uspjela", dodao je Šoljić.

Ministar Horvat je na upit o isplati plaće za rujan u Uljanik grupi ranije kazao da država ovoga puta neće moći pomoći. Šoljić je pozvao sve dioničare Uljanika da sljedećeg tjedna na Skupštini dioničara ne daju razrješnicu Upravi jer bi se, smatra, tako stekli uvjeti za izbor nove Uprave. Dodao je da će se nakon Skupštine znati kakav će biti daljnji odnos prema 3. maju.

"Strpljenja radnika 3. maja, kojemu su uzeti novci i ostavljen je da propadne, sve je manje", zaključio je Šoljić. (Hina. M.V.)