Na mnogim naljepnicama statičara na objektima oštećenima u potresu piše da je potreban detaljan pregled. Građani su bili uvjereni, budući da im je prvi pregled došao brzo, da će isto biti i s detaljnim. No, to se nije dogodilo te se i za preglede i za hitnu sanaciju moraju pobrinuti sami, uz pomoć države koja je objavila novi javni poziv.

Na zgradi u kojoj živi Jasna piše da je potrebna hitna sanacija i detaljan pregled. Nedavno su ih opet posjetili statičari i to opet zbog brzog pregleda.

"Prvo su mi htjeli staviti zelenu, a onda sam im rekla: 'Znači da smo mi sigurni ako se vratimo s djecom?' Onda su nam stavili žutu", rekla je Jasna.

Zbog toga smo nadležne vlasti upitali čemu dva brza pregleda statičara.

"Za građane koji se nalaze u Studentskom domu Cvjetno naselje odluka je da se još jednaput ti objekti pregledaju jer su neki od tih objekata pregledani odmah nakon potresa. S obzirom da je nekoliko tjedana nakon prvog potresa bio još jedan potres, statičari su izašli na teren i još dodatno brzo pregledali te objekte da nije slučajno došlo do nekih promjena", rekao je Dario Krnjaković iz Sektora za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata.

No, taj drugi pregled se nije dogodio nekoliko tjedana nakon prvog potresa već prije par dana. Jasnina zgrada je 2004. godine pretrpila požar nakon kojeg je obnavljena cijela zgrada. Iako obnovljena, u potresu je ostala bez dimnjaka, zabatnih zidova, a u podrumu su popucali temelji.

"Na klimavim smo nogama. Nama prijeti da se urušimo dolje ako malo jače zatrese. Mi bismo mogli biti u stanu da nije gore krov, zabatni zid, dimnjaci i da nije dolje podrum", rekla je.

"Nitko nam nije rekao da će biti detaljan pregled, ali piše na naljepnici 'detaljan pregled'. Nitko nam nije objasnio šta to znači taj detaljan pregled. Od kud da mi znamo šta mi moramo raditi i od kud da krenemo", rekla je.

Građani sanaciju prvo moraju platiti iz svojih džepova

Na naljepnici piše da je potreban detaljan pregled, ali ne piše tko bi ga trebao učiniti. Kako su im došli obaviti brzi pregledi, tako su očekivali i onaj detaljan. No, gradonačelnik Milan Bandić nam je objasnio da od toga neće biti ništa.

"Statičari koji su odradili svoj posao i udarili pečat i to je za Grad Zagreb točka i dovoljno. Ako hoće neko ekpertizu i dodatno mišljenje, taj će si to naručiti i to tražiti", rekao je Bandić.

To će, naravno, morati platiti iz svog džepa.

"To sad treba hitno sanirati da se ne dogodi neko zlo, a ne znamo od kuda krenuti. Čekamo zakon, ne čekamo zakon... Što moramo sami? Moramo li se zadužiti na 30 godina? Bilo što nek nam netko konkretno kaže", rekla je Jasna.

Pisala je Ministarstvu graditeljstva, koje je objavilo poziv za dodjelu novčane pomoći za hitnu sanaciju.

"Upravitelj zgrade je odgovorna osoba koja mora prijaviti i odraditi sve što treba na zajedničkim dijelovima zgrade, sanirati sve što trebalo sanirati i onda zatražiti u ime svih stanara nadokanu svih stanara. Ukoliko upravitelja zgrade nema, ne funkcionira, onda je to predstavnik zgrade", rekao je ministar graditeljstva Predrag Štromar.

Ako to ne učini njihov upravitelj, na javni poziv se građani mogu javiti preko sustava e-Građani.

"Međutim, tko se ne koristi internetom može to odraditi u Ministarstvu na tiskanom papiru i tiskanoj prijavi", rekao je Štromar.

Sada predstavnici stanara trebaju upregnuti upravitelje zgrada ne bi li se stvar pomaknula. Morat će se zadužiti pa tražili sufinanciranje jer, eto, druge nema.

