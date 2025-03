Gledajte kako to rade fantomi pirotehnike - poručila je Torcida nakon velike bakljade Boysa. I izazvala višeminutni prekid utakmice. Iz Dinama kažu da nemaju komentara, a pred kamere Nove TV nije htjela ni policija.



Na upite je odgovorila tek zaštitarska tvrtka. "Zbog zakonskih odredbi, zaštitari nisu u mogućnosti detaljno pregledati svakog pojedinca, što omogućava unos pirotehnike na stadion unatoč svim poduzetim mjerama sigurnosti", rekli su iz Klemm security.

"Čudo kako uspiju uvijek provući te baklje. To mi je jedino nejasno, kako se to ne kontrolira bolje", poručio je Ivi iz Zagreba. Upravo to je dugogodišnje pitanje na koje nitko ne daje odgovor.

Policija je oduzela 299 komada pirotehnike, od čega 197 na samom stadionu. Sve poduzete mjere očito nisu pomogle, tako ni smanjen broj gostujućih navijača, niti velike kazne klubovima.

Jedna od baklji Torcide završila je među navijačima Dinama. Sreća je da nitko nije stradao, jer dok se ne počne raditi apsolutno sve što je moguće - ovakvim situacijama svjedočit ćemo i u budućnosti.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ive Arambašić.

Pročitajte i ovo Nova kritika Trump: "Poslao je najgoru moguću poruku. Amerika to neće trpjeti"

Pročitajte i ovo U Španskom Novi detalji nesreće na gradilištu: "Teže ozlijeđeni radnik je izvan životne opasnosti"