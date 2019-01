Još jedan napad u bolnici, ovoga puta u KB Dubrava. Prilikom pregleda, pacijent je vatrogasnim aparatom nasrnuo na medicinsko osoblje. Ozlijeđenih nije bilo, a mladić je nakon dolaska policije odveden.

Nakon verbalnog, napada, uslijedio je i fizički. Vatrogasnim aparatom, 24-godišnji mladić, nasrnuo je na medicinsko osoblje. Brzom reakcijom policije, napadač je svladan.

"U jednom trenutku nakon vrijeđanja medicinskog osoblja i policijskih službenika on je aktivirao vatrogasni aparat pa je to još jedan od razloga uporabe sredstva prisile da se primiri takva situacija, da se svi osjećaju sigurno u prostoru takve ustanove", rekla je Marija Goatti iz PU zagrebačke.

Ministar zdravstva osuđuje ovakvo ponašanje pacijenata. Uvjeren je da će nasilnik biti sankcioniran.

"Prošle godine smo tražili izmjenu kaznenog zakona kako bi se bolje zaštitilo sve one koji rade u zdravstvenom sustavu, uvažavamo bolesnike i bolest, ali uistinu nasilje nad ljudima koji rade i čuvaju njihovo zdravlje je za najstrožu osudu", rekao je Milan Kujundžić, ministar zdravstva.

Najavljuje i veći stupanj zaštite bolnica, kamerama i zaštitarima.

"S tugom to razmatramo, u kome pravcu pojedinci idu da trebamo ih čuvati s čuvarima i kamerama, ali i to se razmatra, ako se ovakvi trendovi nastave. Postoje neke bolnice koje to imaju već, tako je da...", rekao je Kujundžić.

"I već sama prisutnost zaštitara smanjuje mogućnost da se desi bilo kakav nasilni događaj, no međutim nemoguće ih je prevenitati u potpunosti, oni se dešavaju i dešavat će se, no ono što je važno je kako se na njih odreagira, kako na njih odreagira naša pravna država", rekla je Ada Barić Grgurević iz HUBOL-a.

Ovakve incidente najoštrije osuđuje i Hrvatski liječnički sindikat - i traže:

"Uvođenje 24-satne nazočnosti zaštitarske službe , strožu kontrolu ulaska posjeta u zdravstvenim ustanovama,m napadače na zdravstvene radnike najstrože treba kazniti, imena i fotografije napadača redovito dostaviti svim zdravstvenim ustanovama...", priooćili su iz liječničkog sindikata.

Liječnička komora, na temelju ankete, došla je do zastrašujućih podataka. Ono što ih zabrinjava je neprijavljivanje bilo kakvog oblika nasilja.

"Anketa koju smo radili na 1700 liječnika pokazala je da je 93 posto anketiranih doživjelo nekakav oblik nasilja, petina od tog nasilja bilo je ono fizičko, dok je četvrtina petine verbalnog nasilja", rekaoje Krešimir Luketić iz liječničke komore.

"U pravilu to su administratori koji zaprimaju bolesnike, nakon njih su medicinske sestre i tehničari i onda liječnici koji se nalaze u ordinacijama", rekla je Ada Barić Gregurević.

Ovo je drugi napad na liječnike zagrebačkih bolnica u samo nekoliko dana.

