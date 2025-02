Novi ministar: "Zasukat ću rukave, obući gumene čizme ako treba..."

Sabor je u utorak glasovima 76 zastupnika vladajuće većine izglasao Davida Vlajčića (DP) za novog ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te potpredsjednika Vlade.

Za Vlajčića, koji je do ovog imenovanja obnašao funkciju državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva, glasalo je 76 zastupnika tanke vladajuće većine u koju se kao presudna 76. ruka svrstao i bivši DP-ov ministar Josip Dabro koji je ranije glas uvjetovao smjenom u Hrvatskim šumama.

"Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak te se zalagati za svekoliki napredak RH", pročitao je tekst prisege predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a Vlajčić i prisegnuo na novu dužnost.

Nakon što je izglasan za ministra, David Vlajčić se obratio medijima: "Nastojat ću biti onaj koji će davati konkretne odgovore, vjerujem da ćemo izrsno surađivati. Zahvalio bih predsjedniku Domovinskog pokreta Ivanu Penavi, premijeru Andreju Plenkoviću za kojeg vjerujem da ćemo odlično surađivati, ne ništa manje i svim zastupnicima koji su me danas izabrali na ovu časnu dužnost. Želim naglasiti da sam se od dana održavanja matičnog Odbora aktivno interesirao za svaku temu unutar resora."

"Svjestan sam svih izazova pred nama zajedno sa svim kolegama unutar Ministarstva - početi se baviti našim zajedničkim ciljevima, zasukati rukave, obući gumene čizme ako treba, posjetiti svaku farmu svaku njivu gdje je potrebno biti i zajednički kreirati poljoprivrednu politiku.... Moj prethodnik Josip Dabro je imao dobru praksu obilaženja terena gdje je bio pozvan jer se samo tako može oblikovati politika. Hrana se ne proizvodi u uredu, nego na poljima."

"Želim naglasiti da su strateški ciljevi povećanje domaće proizvodnje hrane i očuvanje ruralnih djelova. Nastojat ćemo zadržati kulturu življenja na selu. Želim staviti poseban fokus na mlade poljoprivrednike i time ćemo se baviti raznim mjerama tako da se prenosi s generacije na generaciju...Bavljenje poljoprivrednom se ne isplati manje od konobarenja u nekoj stranoj zemlji", poručio je Vlajčić.

Upitan o stanju u Hrvatskim šumama, odvratio je: "Svjesni smo svih odluka i zaključaka Vlade Republike Hrvatske. Na tom tragu time ćemo se baviti u prvim danima, tu nema dvojbe."

"Poruke Dabre sam apsolutno shvatio. Aktualna Uprava je podnijela određene kaznene prijave, kako su i sami naveli, tako da očekujem od nove Uprave aktivan aganžman da se utvrde sve okolnosti"; dodao j.

Što se tiče Dabre i spornih snimki, rekao je da je "on podnio ostavku kao možda niti jedan političar u modernoj Hrvatskoj": "Ne bih ništa komentirao, istraga je u tijeku. Ovo je primjer drugim političarima što je podnio ostavku."

Kazao je da ga posebno veseli to što je radio na nacrtu Zakona o grobljima kao predsjednik radne skupine, a koji je pušten u javno savjetovanje: "Osim što se bavi uklanjanjem četničkih spomenika, Zakon dovodi i do uređenja postupanja na grobljima. Svi oni objekti koji su nekad dizani tako da veličaju agresiju na Republiku Hrvatsku, bez obzira ako i ne sadržavaju nekakve natpise, bit će uklonjeni."

Penava: Dabro je platio političku cijenu

Predsjednik DP-a Ivan Penava naglasio je da je većina stabilna: "Ne bih mogao govoriti o nekakvoj krizi, onda bismo bili stalno u nekakvoj krizi. Imamo kvalitetnu suradnju, redovite sastanke, razmjenu informacija, stavova i donošenje zaključaka. Nekada se stvari dogode u danu, a nekada to potraje. Uvažavanje je jedini put da imamo stabilnu većinu i mislim da će to sve skupa trajati."

Unatoč korištenju oružja, među kojima je i kalašnjikov, Dabro njegovu podršku u stranci ima i dalje: "Jasno je kao dan da to nije smio napraviti, a napravio je kada nije bio ministar, zato snosi političku odgovornost. Na vlastitu inicijativu je odstupio i ne bi bio glavni tajnik DP-a da nema moje povjerenje uz, naravno, veliko neslaganje s ovim snimkama. To ponašanje nije dobro, ali je on platio političku cijenu."

