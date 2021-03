Nakon što je u nedjelju na Facebooku objavio poruke koje je slao Miloradu Pupovcu, Zoran Milanović oglasio se novim statusom.

Ovaj put obratio se Žarku Puhovskom koji je predsjednika usporedio sa Staljinom, rekavši da je protiv svih koji su protiv njega.

"Puhovski me uspoređuje sa Staljinom. Kasno ostvareni profa i ‘filozof’ sravnjuje me s tipom koji je na raspolaganju imao fanatično odan policijsko-represivni aparat i rigidnu komunističku partiju, u jednoj poludivljoj i pretežno zaostaloj državi, u kojoj je najgore nasilje kroz cijelu povijest bilo ‘de rigueur’. U državi s jednim novinama, jednim radiom i bez televizije.

U današnjoj se Hrvatskoj ja, hrvatski Staljin, sam samcat mlatim s udbaško-hadezeovskim polusvijetom i njihovim bezbrojnim platformama. Bez ikakvog ‘aparata’ na mojoj strani. Tek čvrsta ljevica i oko sokolovo. Pet puta dnevno moram reagirati ne bih li razgonio rojeve štetočina, koji neometano i bez ikakvih posljedica - lažu. Većina za novac. Novac vlasti.

Vlasti poput one za čiji račun je Puhovski prije pedeset godina huljski otkucavao i pred staljinističkim partijskim sudom zakucavao benigne hrvatske sveučilištarce, svoje vršnjake. To je bio integrirani državno-partijsko-policijski staljinizam a la SR Hrvatska, a razni puhovi i Puhovski njegovi prljavi egzekutori. I profiteri. Puhovski - blažene one oči koje ga nisu ugledale.

A sto se tiče brige te dvojice udbaških drukera (drugi je osječki Superhik) za moje psihičko stanje, mogu im prigodno odgovoriti: Pa kakva je to bolest, Superhiče? Ja sebe ne mogu da vidim sa strane. A nije lijepo, Superhiče, da budem lud, a da to ne znam. Pedeset četiri godine živim normalno, a sad sam odjednom poludeo kad sam tebe i tvoje sreo..", napisao je Zoran Milanović.

Žarko Puhovski je za 24sata rekao kako je Milanović izgubio kontrolu nad sobom te da je protiv onih koji su protiv njega, nazvavši to Sataljinovim modelom.

Nešto ranije Milanović se na Facebooku još jednom obrušio na Milorada Pupovca. Objavio je poruke koje mu je slao i otužio za cenzuriranje jer je Pupovac, objavivši ranije te poruke, odrezao prvu rečenicu i datum slanja.

"Zato što je tvoje bratimljenje sa Sačićem i Zekanovićem već bilo počinjeno. A moja poruka upućena tebi tog dana više nije mogla biti pritisak zbog kojeg si jučer naricao", napisao je između ostalog Milanović.