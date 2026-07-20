Novi meteocunami pogodio Jadran, poplavljena riva na hrvatskom otoku

Kiša, pljuskovi i grmljavina pogodili su sjeverni Jadran i dijelove zapadne Hrvatske, a u Malom Lošinju rivu je poplavio fenomen zvan – meteocunami.

Riječ je o valu koji uzrokuje nagla promjena tlaka zraka u samo nekoliko minuta, a koji može biti visok poput cunamija, vala koji obično uzrokuju potresi. Meteocunamiji većinom nisu toliko razorni kao oni koje uzrokuju potresi (seizmički), ali mogu poplaviti obalu i oštetiti brodove ili vozila u blizini.

U ekstremnim slučajevima meteocunamiji mogu dosegnuti i do deset metara.

Onaj koji je danas pogodio Mali Lošinj, srećom, nije bio toliko razoran, ali se razina mora podigla za 30-ak centimetara te je poplavio rivu, kako piše Dalmacija Danas. Čitatelji tog portala javljaju da je sve trajalo 15-ak minuta, nakon čega se razina mora spustila na uobičajenu.