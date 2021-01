Novi, jaki potres pogodio je u subotu navečer Petrinju. Osjetio se u Zagrebu. Bjelovaru, Slavonskom Brodu, Županji, Rijeci, Zadru, Solinu...

Prema EMSC-u, bio je jak 4,5 po Richteru. Epicentar je bio 60 kilometara jugoistočno od Zagreba.

"Prvo lagano podrhtavanje, pa grmljavina, a zatim je jako streslo kuću. Trajalo je možda pet, šest sekundi. Želim vam svima što mirniju noć", jedan je od komentara na EMSC-u.

"Bilo je kratko, ali dobro je drmnulo", piše drugi.

Felt #earthquake (#potres) M4.5 strikes 60 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 5 min ago. Please report to: https://t.co/UM5BFjYynZ pic.twitter.com/D1eSyV0XWt