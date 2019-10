Hrvatski pedijatri, kao i oni diljem svijeta, imaju nove izazove. Prije dvadesetak godina gotovo da nije bilo riječi o odbijanju cijepljenja djece protiv zaraznih bolesti, a danas je to samo jedan od problema. Kako poboljšati brigu za zdravlje djece 200-tinjak hrvatskih pedijatara raspravlja ovog vikenda na Plitvičkim jezerima.

Doktorica Ana Krpina Pozaić, specijalist pedijatar, godinama brine o zdravlju mališana u Zagrebu. Voljela bi da ima više vremena za najmlađe pacijente. "Za bolesno dijete imamo nekakvih 10-15 minuta, a za novorođenčad to zahtijeva ipak malo više vremena, nekakvih 20-25 minuta", otkriva.

Da treba više vremena, slaže se i mlada majka. "U Hrvatskoj nedostaje pedijatara i liječnika po bolnicama", smatra. Nije samo problem vremena, već i nedostatka pedijatara kojih u ovom trenutku u Hrvatskoj nedostaje bar 40.

"Imam negdje oko 1400 djece u skrbi. Nekako uspijevamo, iako je to povezano doista sa svakodnevnim i velikim stresom", napominje pedijatrica Branka Čović.

Stres pedijatrima izaziva i činjenica da sve veći broj roditelja odbija cijepiti djecu. "Svi roditelji koji ne žele cijepiti svoju djecu uredno su procijepljeni i uredno zaštićeni zbog brige i savjesti svojih roditelja od svih bolesti od kojih su se mogli zaštititi cijepivom. Tu istu blagodat i tu istu sigurnost oni ne žele pružiti svojoj djeci", kaže Marina Lichter Štajduhar, pedijatrica.

Novi izazovi

I to nije problem samo hrvatskoga društva.

"Problem je prisutan u cijelome svijetu, uglavnom u razvijenim zemljama. Prisutan u mnogim europskim zemljama - Francuskoj, Njemačkoj, Italiji", ističe doktor Angel Carrasco Sanz iz Europskog Europsko udruženja primarne pedijatrijske zaštite. Problem modernoga doba je i prečesta upotreba tehnologije koja djeluje na dječji razvoj.

"Sad je primjećeno pogotovo kod djece koja više od sedam sati provode dnevno na mobilnim uređajima, promjene se vide već kod onih koji više od dva sata provode, ali kod onih koji su provodili više od sedam sati, pokazalo se da oni imaju preuranjeno stanjivanje moždane kore", otkriva doktor Goran Šimić, iz Hrvatskog instituta za israživanje mozga.

Na Plitvicama hrvatski pedijatri izmjenjuju iskustva i raspravljaju kako pomoći ne samo djeci, već i roditeljima koje smatraju ravnopravnim partnerima.

"Naš je cilj da se ne ignoriraju znanstvene istine"

Sve je više protivnika cijepljenja, a ima i onih koji smatraju da bi se roditelje koji ne žele cijepiti djecu trebalo kazniti zatvorom. Đurđa Španović, pedijatrica, predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu medicinu ističe kako je struka mišljenja da bi u svakom slučaju trebalo zaustaviti pad obuhvata.

"Mi ćemo podržati sve one mjere koje će tome pridonijeti. Naš je cilj da se ne ignoriraju znanstvene istine“. Na skupu se govori i o vremenu za dijete, odnosno kako u ovom ubrzanom načinu života roditelji mogu pronaći vrijeme za svoje dijete.

Španović napominje kako je to vrlo teško napraviti, no da odgovora nema, ali da se može predlagati. "Da li će to biti rad od kuće, ili skraćeno radno vrijeme ili klizno radno vrijeme kako bi roditelji imali što više vremena da odgajaju djecu. Molimo i tražimo kao potporu roditeljima da to što lakše ostvare", ističe.

U Hrvatskoj trenutno nedostaje 40 ambulanti, odnosno liječnika.

"Zašto se to dogodilo? Možda su razlozi nepravovremeno upućivanje liječnika na pedijatriju, ali i duga edukacija. Vjerujemo da će se naći način da se mreža ne urušava i da se popuni, jer to naša djeca u ovakvoj demografskoj situaciji to stvarno zaslužuju", ističe doktorica.

