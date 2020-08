USKOK je u srijedu donio rješenje o još jednom proširenju istrage protiv Josipe Rimac. Kako se doznaje, ona je jutros dovedena na ispitivanje u USKOK.

Odvjetnica Josipe Rimac Lidija Horvat kazala je nakon ispitivanja kako se Rimac ne osjeća krivom. Nije odgovarala na pitanja USKOK-a , ali je dala opširan iskaz o novom proširenju istrage. Komentirala je i kako i dalje iščekuju službenu odluku o produljenju istražnog zatvora, koji istječe u subotu.

Kazala je i kako je Rimac podnijela zahtjev za naknadom plaće po principu 6+6, ali još nije dobila odgovor Vlade.

Podsjetimo, PNUSKOK je u srijedu podnio USKOK-u posebno izvješće s novim saznanjima u vezi sa slučajem Josipe Rimac i slučajem vjetroelektrane.

USKOK sumnja da se 11 okrivljenika obraćalo Rimac kako bi im, bez obzira na stvarno znanje, ishodila uspješno polaganje državnog stručnog ispita u Ministarstvu uprave, a na što je bivša državna tajnica i pristala.

USKOK je precizirao da se Rimac u tu svrhu obraćala ispitivaču u Ministarstvu uprave koji je zajedno s još jednim članom državne ispitne komisije kandidatima osiguravao prolazak na ispitu. Ispitivač je pojedinim kandidatima i pribavljao ispitna pitanja prije polaganja ispita.

Među njima je, uz nekoliko državnih tajnika iz raznih ministarstava, i bivša ministrica Gabrijela Žalac, koju USKOK istražuje jer sumnja da je kontaktirala s Rimac kako bi taj ispit sredila za svoga brata, neslužbeno doznaje N1.

Gabrijela Žalac (Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL) (Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL)

Kako se doznaje, istragom je obuhvaćen i Domagoj Validžić, pomoćnik ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića, koji je tada bio na čelu Ministarstva zaštite okoliša.

''Gospodin Validžić ne smatra se krivim i ne želi biti teret i sam je zatražio da bude razriješen'', rekao je uoči sjednice Vlade ministar Ćorić. Je li on uvjeren u njegovu nevinost? ''To nije na meni da prosuđujem'', odgovorio je. Na pitanje hoće li istraga doći i do njega, Ćorić je rekao da je spreman odgovoriti na sva pitanja nadležnih institucija ako bude potrebno.

Bit će još smjena?

Premijer Andrej Plenković rekao je da podržavaju rad svih pravosudnih institucija i očekuju da se postupci provedu temeljito i u razumnim rokovima. ''Odgovorni će odgovarati, a ako ima i političkih dužnosnika, mi ćemo poduzeti korake, ali zasad nemamo više informacija'', rekao je Plenković.

Podsjetimo, bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave i nekadašnja kninska gradonačelnica uhićena je 29. svibnja te je USKOK protiv nje i još 12 osoba 30. svibnja pokrenuo istragu zbog zlouporaba položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem i primanja te davanja mita.

Istraga je proširena 26. lipnja, a USKOK je u srijedu donio rješenje o još jednom proširenju istrage na temelju kaznene prijave Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK).