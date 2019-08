Novi borbeni avioni u Hrvatsku moraju stići do 2023. godine, piše u ponedjeljak Jutarnji list te ističe da je premijer u Kninu najavio brzu odluku o nabavi aviona.

"Odlučni smo u nastojanjima da što prije nabavimo višenamjenske borbene avione, kao što i priliči pobjedničkoj vojsci i članici NATO-a", poručio je u svom govoru u Kninu premijer Andrej Plenković te je nakon duljeg vremena aktualizirao temu nabave borbenih aviona za Ratno zrakoplovstvo. Rekao je to samo nekoliko dana nakon druge sjednice Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskoga borbenog aviona, navodi dnevnik.

Nakon nje tek je kratko priopćeno da je prihvaćen načelni plan aktivnosti u procesu nabave aviona. Otkriveno je da će se u procesu nabave prvo utvrđivati interes za dostavljanje ponuda, a tek potom će se dostaviti zahtjevi zainteresiranim državama. U prošlom procesu nabave aviona put od utvrđivanja interesa do dostavljanja ponuda trajao je čak dvije godine, podsjeća Jutarnji list.

Kako Jutarnji neslužbeno doznaje, na prvoj sjednici Povjerenstva zaključeno je kako treba učiniti sve da novi avioni u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo dođu 2022. godine. Naime, postojećim MiG-ovima resursi istječu 2023. i 2024. godine i nakon toga se više neće moći koristiti. Stoga bi bilo optimalno da eskadrila ili dio eskadrile novokupljenih aviona bude u Hrvatskoj barem godinu dana prije otpisa postojećih aviona, navodi dnevnik.

No iz Hrvatske još nije otišao ni zahtjev za ponudom, iako su u Ministarstvu obrane planirali da se on odabranim državama pošalje još prošli mjesec kako bi one svoje ponude dostavile otprilike do kraja listopada te da se odluka donese početkom sljedeće godine, a ugovor potpiše u lipnju. No sada to više nije aktualno s obzirom na to da članovi Povjerenstva prvo žele utvrditi interes, iako su u MORH-u i Oružanim snagama već prije nekoliko mjeseci obavili preliminarne razgovore i od potencijalnih ponuditelja dobili potvrdu da će dati ponude, donosi Jutarnji list. (Hina)