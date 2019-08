Ministar obrane Damir Krstičević u ponedjeljak je u Kninu poručio kako je Vlada otvorila novi proces nabavke višenamjenskih borbenih zrakoplova te da će riješiti to strateško pitanje do kraja mandata.

"Hrvatska Vlada se ne predaje, otvoren je novi proces, i vjerujem da ćemo riješiti to strateško pitanje do kraja mandata, i da ćemo sigurno za nekoliko godina vidjeti višenamjenski borbeni zrakoplov iznad Knina u funkciji mira", kazao je Krstičević. Dodao je kako je to bio složen projekt i veliki izazov.

Ministar je komentirao i govor predsjednice republike Kolinde Grabar-Kitarović, koja je u nedjelju na kninskoj tvrđavi prilikom prijema za zapovjednike iz Domovinskog rata između ostalog kazala da ju je gotovo grizla savjest što nije uhvatila pušku i krenula put bojišta.

"Dala je jasne poruke, zahvalnost ljudima koji su to napravili, zahvalnost našim partnerima i ključnom partneru SAD-u", kazao je Krstičević. Rekao je kako mu govor predsjednice nije bio neobičan. "Bitno da svi skupa širimo optimizam i pozitivnu priču i da kroz obilježavanja budemo jači", dodao je.

“Oluja je izmijenila tijek povijesti i zbog toga se danas o njoj uči na američkim vojnim školama kao o akciji koja je dobro vođena, uvježbana, dobro opremljena i provedena ”

Krstičević se prisjetio i Oluje, gdje je on 1995. godine bio jedan od prvih koji su ušli u oslobođeni grad. "Narod zna da je to nešto veliko, sjećam se koliko je bilo radosti. Znali smo da konačno treba pobijediti pravedna stvar, bili smo brutalno napadnuti i da smo se branili i obranili sami", zaključio je Krstičević.

Dodao je kako "danas imamo mir, slobodu, hrvatske institucije, i vojsku koja je snažna i jaka" te da ima mogućnost odgovoriti na bilo kakve ugroze i rizik. "Naša odgovornost je osnaživanje i jačanje Hrvatske vojske, jasna poruka hrvatskom narodu da je siguran i da smo fokusirani na budućnost", zaključio je Krstičević. (Hina)