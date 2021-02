Visoki upravni sud donio je pravomoćnu presudu kojom je ukinuo odluku Povjerenstva u slučaju Milana Bandića. Ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa mogle bi se drastično smanjiti.

Predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković kazala je kako će se ići na preispitivanje odluke. ''Povjerenstvo je odlučilo da će uložiti pravni lijek, odnosno uputit ćemo prijedlog DORH-u da se ide na preispitivanje presude. Dok se ne dobije očitovanje, Povjerenstvo neće postupati po navedenim odlukama'', izjavila je u utorak Novaković.

Dodala je da se ne može znati je li ovo stav suda ili pojedinog člana. “Kad bi ova odluka ostala nepromijenjena, to bi bio velik udarac radu Povjerenstva”, rekla je Novaković i dodala da ako se njihov prijedlog usvoji da bi sve završilo na Vrhovnom sudu. U suprotnom, ništa.

Od 2014. godine Povjerenstvo ima ovakvu praksu, ovo nije ništa novo. ''U ovom trenutku više očito nemamo pravo promijeniti način rada'', rekla je Novaković. Novaković je rekla da se može reći da se stvara percepcija da se mijenjaju sudske prakse. “Činjenica jest da je praksa sad drugačija. Stvara se percepcija koja nije baš najbolja”, rekla je Novaković.

''Svakako mogu reći da Povjerenstvo bez ovlasti utvrđuje ono što je osnova postupanja dužnosnika, njegove će ovlasti biti znatno smanjene. Osobno mi je nevjerojatno da možete reći da je netko bio netransparentan i da možete na to reći da je to OK, ako nije povrijedio neki drugi zakon'', kazala je Novaković, prenosi N1.

Govori se o presudi kojom je Visoki upravni sud poništio odluku Povjerenstva iz studenog 2017. u slučaju Milan Bandić. Povjerenstvo je tada odlučilo da je Bandić povrijedio načela časnog i odgovornog ponašanja jer je prihvatio jamstvo odvjetničkog ureda Hanžeković i partneri u iznosu od 15 milijuna kuna kako bi izašao iz istražnog zatvora. Povjerenstvo je smatralo da se Bandić tada u odnosu na to odvjetničko društvo postavio u ovisan položaj.

Tu su bili i afera Konzultantica, nakon koje je Tomislav Karamarko otišao iz Vlade i čelnog mjesta HDZ-a, zatim odluka da su Martina Dalić i Zdravko Marić povrijedili načela odgovornog ponašanja u aferi Borg, a u dva slučaja subjekt je bio i premijer Andrej Plenković.