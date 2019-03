Još uvijek se zbrajaju štete od orkanske bure koja je poharala obalu. Samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji štete bi mogle biti višemilijunske. Županija će, kaže, tražiti i pomoć države. No, građani se boje da će za odštetu dobiti mrvice.

Neno Mihanović iz Žrnovnice požalio se kako je bura na njegovom plasteniku izazvala požar i štetu u iznosu od 10.000 eura. Štetu je prijavio mjesnom odboru. Ali boji se hoće li odštetu i dobiti.

"Čisto sumnjam! Do sada nisam ništa dobio, a već sam prijavljivao štetu. To će biti ruganje. Bolje ništa i onda sam miran", uvjeren je.

U Splitu je bura odlomila fasadu s jedne zgrade čiji predstavnik stanara Jakov Bilandžić kaže: "Od desetog kata do petog kata je uništena fasada, ali bili smo osigurani. Iz Stanouprave su došli i izvršili procjenu".

Štete u Splitu mogle su se prijaviti do ponedjeljka. "S obzirom da su prijavljena dva automobila, nekoliko krovišta, u grubo procjenjujem da je nekoliko desetaka tisuća kuna šteta", rekao je Andrija Čaljkušić iz GK Spinut.

Centar 112 u Splitu zaprimio je 1325 poziva. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji ozlijeđene su dvije osobe, dok je u Splitsko-dalmatinskoj desetak građana ozlijeđeno prilikom pada na tlo uzrokovanog jakim vjetrom, pokazuju podaci policije.

"Bilo je sigurno višemilijunske štete. No, s obzirom na pojedine lokalne zajednice morali bi biti 20 do 30 posto ukupnog proračuna lokalne zajednice da bi mogli prijavit povjerenstvu koje dalje razmatra probleme", rekao je Blaženko Boban, splitsko-dalmatinski župan.

Krovovi u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika snimljeni su dronom te će se ukloniti sve što i dalje prijeti, kažu u dubrovačkoj gradskoj upravi.

"Naravno da ćemo tražit pomoć države u okviru onog mogućeg", rekao je Boban. Kakva god i čija god pomoć bila, građani se boje da će opet dobiti samo mrvice.

Koliko dugo do isplate prvih odšteta?

Kao i uvijek do sada, građani bi mogli čekati mjesecima. Prijavljena šteta ne znači da je proglašena elementarna nepogoda i da će novac dobiti jer se trebaju ispuniti svi zakonski preduvjeti.

No, ako i bude došlo do odšteta one bi mogle biti simbolične - od nekoliko desetaka kuna do nekoliko tisuća, što je sramotni šamar lokalne samouprave i države u odnosu na trud i novac koji su ulagali građani u svoje kuće, plastenike, maslinike, automobile i ostalo.

U splitskoj gradskoj upravi nisu mogli reći koliko je prijava došlo i kolika je gruba procjena štete. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta moći će na temelju prikupljenih podataka procijeniti visinu štete te izvijestiti gradonačelnika koji će se, ovisno o tome jesu li ispunjeni uvjeti za proglašenje elementarne nepogode, obratiti županu.

